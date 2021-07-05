嘉義文創園區未來誰經營？ 王美惠：應保障進駐廠商

嘉義文化創意產業園區由文化部委託新嘉文創事業股份有限公司經營管理，新嘉公司今年5月向文化部提出終止契約申請，經文化部協商暫定本月31號解除合約，8月後由文化部接管，立委王美惠要求文化部，應優先保障進駐廠商權益。

王美惠表示，嘉義市文創園區已建構成地方藝文產業聚落，進駐廠商皆為善意第三者，為讓在地文化永續經營，如尚有合約未走完或是有意願留下廠商，已請文化部協助妥善處理，後續相關執行方案，亦應提供合理緩衝期，不得要求廠商即刻撤離，以保障嘉義在地文創產業。

文化部文創發展司表示，為讓文創園區未來經營合法化，文化部必須先將文創園區進行重新規劃以及建物整建，讓園區內建物皆合法取得使用許可及使用執照，後續文創園區管理方式現正規劃中，目前朝兩方向進行。

一是文化部成立專案辦公室管理營運；或是因應2021台灣設計展將於嘉義市舉辦，嘉義文創園區為主要展區之一，亦考慮在設計展前，委託交由嘉義市政府接管，後續也將再與嘉義市政府文化局研商討論。

嘉義市政府文化局長盧怡君表示，文化創意產業園區的經營方式，目前仍與文化部協商中，因設計展場地當初是與文化部簽約，文化部也強調全力支持，後續無倫如何經營，都不致影響設計展場地。