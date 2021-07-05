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嘉縣食品抽查 連鎖超商販售水果杯不合格

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準。圖／嘉縣衛生局提供
嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準。圖／嘉縣衛生局提供

嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準，經查產品來源為外縣市，已移請來源廠商所屬衛生局後續查辦。

縣府表示，此次抽驗產品包括便當、涼麵、三明治、飯糰、生菜沙拉等產品，檢驗食品衛生標準（大腸桿菌、大腸桿菌群）、防腐劑、漂白劑等項目，抽驗不符合者可依違反食品安全衛生管理法第17條規定予以限期改善，倘屆時未改善完成，可裁罰3至300萬元罰鍰。

衛生局長趙紋華表示，生熟食混合即食食品之性狀應具原有良好風味及色澤，不得有腐敗、不良變色、異味、污染、發霉或含有異物，並呼籲業者應落實衛生自主管理，製作、販賣場所應符合食品良好衛生規範準則，調理食品人員要澈底洗淨雙手，避免交叉污染，販售時食材均應覆蓋並適度冷藏或加熱，妥善控制販售量以縮短食物供食販售時間，並維持食物的新鮮與衛生。

衛生局提醒消費者，夏季食物容易腐壞，民眾購買完的食物應立即食用完畢，沒吃完也要依食品屬性冷藏或冷凍保存，以保持食品新鮮度，未即時食用完畢應復熱完全後再行食用，避免品質劣變及減少病原菌滋生，以降低食品中毒風險。

嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準。圖／嘉縣衛生局提供
嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準。圖／嘉縣衛生局提供
嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準。圖／嘉縣衛生局提供
嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所販售的生熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中有1件連鎖超商販售的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標>1100MPN/g，不符合衛生標準。圖／嘉縣衛生局提供

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