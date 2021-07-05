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嘉市垃圾焚化廠7月大歲修 晚間6點50後垃圾車將延30分

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市垃圾焚化廠本月歲修，市府呼籲市民做好垃圾分類、垃圾減量。記者卜敏正／攝影
嘉義市垃圾焚化廠本月歲修，市府呼籲市民做好垃圾分類、垃圾減量。記者卜敏正／攝影

嘉義市垃圾焚化廠已運轉23年，嘉義市政府環境保護局本月1日起至30日，進行焚化廠擴大歲修，垃圾將委外處理，市區垃圾車晚間將延遲30分鐘收垃圾，環保局請市民耐心等候，也呼籲做好垃圾分類、減量，減少焚化廠負擔。

嘉義市環保局表示，市焚化廠設備已運轉20年以上，加上廢棄物平均熱值上升，垃圾處理量能由過去每日300公噸，已下降至200公噸；嘉義市人口數約26萬餘人，每日垃圾量近200公噸，焚化爐工作量幾乎滿載，雖然每年都會行歲修作業，但硬體設備使用壽命已達臨界點。

環保局指出，焚化廠執行擴大歲修期間，必須停止焚化垃圾，但垃圾車每日仍正常清運垃圾，日前已與外縣市焚化廠區域合作、調度處理，部分垃圾則打包暫存。

「一起做垃圾源頭減量！」環保局呼籲市民，吃多少、煮多少，減少不必要的廚餘，日常生活中減少使用塑膠袋及一次性購物袋，提高購物袋重複使用率，養成「自備、重複、少用」一次性塑膠袋觀念，以降低垃圾產生量，減少垃圾焚化廠負擔。

嘉義市環保局說明，本月垃圾焚化廠歲修期間，垃圾車及資源回收車配合垃圾轉運調度作業，晚間6點50分以後收運路線，可能延遲30分鐘到達，請市民先將垃圾打包好，聽到垃圾車音樂再出來倒垃圾，造成不便，敬請見諒。

也可注意「愛嘉義」APP之「垃圾車即時動態」或「嘉義市環保即時通」APP之「清運查詢」查詢，若有相關問題請撥打嘉義市政府環境保護局電話05-2251775或垃圾班調度室電話05-2862098。

嘉義市垃圾焚化廠7月歲修，市府呼籲市民做好垃圾分類、垃圾減量。記者卜敏正／翻攝
嘉義市垃圾焚化廠7月歲修，市府呼籲市民做好垃圾分類、垃圾減量。記者卜敏正／翻攝

嘉義 垃圾車 塑膠袋

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