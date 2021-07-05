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南科特定區開發趕進度 市府預估將成18萬人口新市鎮
台南市南科特定區後續A、B、C、D、E、N、O各區開發案，市都委會審查預計明年可報內政部完成都市計畫審定，台南市政府今天宣布，總面積合計約431公頃，預計後年辦理區段徵收作業。
南科特定區涵蓋善化、新市、安定3個行政區，範圍區分以直加弄大道東西兩側A、B及C區，178線南側興農路段D、E區，及鐵路以東、西拉雅大道南北兩側N、O區。當中FG區已經審定周邊整體開發，正在區段徵收；安定區及新市農附區段徵收區、I區提交內政部都委會審查，預計明年完成都市計畫審定。
市長黃偉哲表示，高科技製造業不因疫情腳步停歇，甚至屢創新高，南科是台南的經濟引擎，更是全台經濟引擎之一，南科特定區周邊生活機能更應加速建設開發，確保產業發展及提升生活品質。
市府都發局表示，都計範圍內涉及考古遺址正由市文化資產管理處遺址鑽探調查，預計9月完成。另後續審議涉及區段徵收抵價地比例審查作業，地政局已先製作抵價地比例報告。
南科周遭區域近10年青壯人口正成長，市府估計南科就業人口8萬人，周邊產業用地開發完成後總就業人口將可達12.3萬人；周邊3個行政區目前設籍人口11.9萬人，整體開發區可再容納6.4萬人，預估可成為18萬人口新市鎮，帶動在地產業發展。
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