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台南夜市與小吃 7月12日之後微解封有望

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市夜市在7月12日之後解封有望。記者林俊良／攝影 林俊良
台南市夜市在7月12日之後解封有望。記者林俊良／攝影 林俊良

各方目前對於7月12日之後三級警戒解除都不看好，但南部相對疫情較輕微，很多人都期盼微解封，台南市長黃偉哲今天表示，夜市部分在12日之後希望能提出防疫計畫，有條件的復業，至於餐飲小吃等，市府也希望有一些相關的規範，協助微解封。

中央疫情指揮中心至今沒有宣布夜市停業，而由各縣市自行決定，台南市原本是讓夜市自主停業，也就是業者自行決定，但後來市府認為夜市防疫不佳，宣布從5月25日之後停業至今。餐飲小吃則是從5月24日起禁止內用，只能外帶。

夜市與小吃業者都希望能盡快解封，再拖下去生計困難。

黄偉哲今天表示，夜市部分絕對不是在12日之後就自動恢復營業，一定要做好相關的防疫措施。

經發局局長陳凱凌表示，夜市之後要恢復營業必須提出防疫計畫，經審查通過後才能復業，不管是道路型或是廣場型的夜市都要能進行人流管制，保持人與人之間的距離，同時攤商人員也必須造冊管理，夜市並要減少出入口、方便管制，做好消毒與自我管理稽查。

此外，針對攤商則必須「三罩一套」，也就是口罩、面罩與食物遮罩與手套等防護，避免因為接觸客人多而染疫，同時消費者也要三禁，包禁止內用、禁止邊走邊吃及禁試吃等，全程戴口罩，攤位間要保持1.5公尺距離及實聯制等，經發局已做好防疫管理表，要求夜市加強管理。

黃偉哲表示，在3級期間，台南市的餐飲小吃都只能外帶，業者的業績減少許多，都很辛苦，為了給業者幫助，要如何微解封，會開始規畫相關規範。

台南市夜市在7月12日之後解封有望。圖／市政府提供
台南市夜市在7月12日之後解封有望。圖／市政府提供
台南市夜市在7月12日之後解封有望。圖／市政府提供
台南市夜市在7月12日之後解封有望。圖／市政府提供
台南市夜市在7月12日之後解封有望。圖／市政府提供
台南市夜市在7月12日之後解封有望。圖／市政府提供

夜市 小吃 黃偉哲

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