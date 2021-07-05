疫情使身障者購物特別難 雲林復健協會愛心送到家

疫情期間，行動不便的身障者購物更不便，雲林縣復健青年協進會貼心服務，今天發送生活物資箱給購物不便的身障，愛心送到家。華山基金會面對捐助大幅減半，也加強防視，防疫愛心不縮水。

復健協會理事長劉長庚說，身障者有些已年邁也不識字，不會用手機，更別說實聯制，防疫期間買東西，尤其住在偏村，須靠電動代步車的輪椅者，買個生活用品，得走很遠，可說困難重重。

劉長庚說，即便費了大把功夫到了超商，拿不到貨架上的東西，平常還會有人幫忙，但因防疫要減少接觸，加上身障者不好開口，使身障者買東西難上加難，尤其獨居者，更不知疫情封禁若再延長，真不知如何過下去。

雲林復健協會每年服務上千個身障家庭，疫情期間，體恤身障採購不便，大家出錢出力，籌措經費採買物資，並分送送到身障者的家中，緩解生活不便。且為避免身障者下廚不便，也添購無須再經料理的方便食材或糕餅點心，組裝成防疫物資箱，把愛心送到家。

劉長庚並說，疫情打亂了大家生活，許多活動不能辦也拉開大家的距離，這段期間社工透過不同管道用電話、視訊、線上，提供生活資訊，遠距服務如常，希望大家能安度疫情。

此外，華山基金會四湖站也無奈指出，六月捐款比以往同期減少近五成，亟待各界協助。防疫期間三失弱勢族群，更需要大家幫忙，目前志工無法維續到宅服務，只能加強電話關懷獨居長者，隨時提醒做好防疫，並以低接觸方式協助或提供生活物資。