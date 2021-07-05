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帥！人生第1雙休閒鞋 企業防疫送愛家扶兒喜獲新鞋
防疫未解封，暑假上不了百貨公司或逛夜市，台北「震宇國際」公司今天寄來4大箱上百雙休閒鞋給雲林家扶中心，有復古懶人鞋、時尚毛皮休閒鞋，更有龐克鉚釘休閒鞋，高筒短筒款式多又新潮，家扶變鞋店，受扶年輕人挑選喜愛的鞋，超開心，成為溫馨防疫又喜樂的小角落。
「太酷了！剛好有我一直想要的高筒黑靴」雲林家扶中心大樓前，擺買各式各樣休閒鞋，白的、灰的還有寶藍潮系列，家扶年輕人認真挑選、試穿，有路人還以為是人氣地攤，紛紛詢價，「歹勢！今天只送不賣」，條件是只送家扶人。
家扶年輕人對每雙鞋都愛不釋手，高二的「阿俊」費了大把工夫終於找到合適又喜歡的潮鞋，他靦腆笑說「這可是人生第一雙休閒鞋」。就讀高職的陳佑信興奮地說，一直想買一雙長筒靴，老媽不同意，如今還免費挑到他所喜愛的鞋子「太棒了，老媽也沒理由再反對了！」他的喜悅之心全寫在臉上。
家扶社工李欣薇說，因疫情暑假打工機會大大減少，家扶孩子今年連飲料店工作也變少，一些高中職大學生每年都有夏令營打工機會，因疫情停辦也都找不到，他們擔心自己少了生活費和學費，沒了收入還增加家中的開銷。
外配家庭的曾國忠說，他從高一寒暑假開始打工，補貼學費還可貼補家用，如有多餘的錢還可買自己想要的衣服或東西，今年只能幫忙做家事做「無錢工」，沒想到家扶送新鞋，多少彌補了大家不能打工賺錢的失落感。
家扶中心主任廖志文說，企業啟動防疫捐愛，除了愛心鞋，好家庭毛巾公司也送來大批白米，一併發送給受扶家庭。
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