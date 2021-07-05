青埔基金會送防護衣 百杯咖啡挺醫護

疫情嚴峻，防護衣需求量大，也是汰換率最高防疫物資，青埔教育基金會今天捐贈200套防護衣、200組護目鏡給虎尾若瑟醫院，外加100杯咖啡挺醫護，讓第一線工作人員超暖心。

青埔教育基金會董事長張嘉郡今天偕同志工將防護衣、護目鏡與咖啡送到若瑟醫院，由院長李聰明代表接受。李聰明感謝各界愛心與關懷，讓醫護人員更有信心在第一線守護大家健康。