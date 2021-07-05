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青埔基金會送防護衣 百杯咖啡挺醫護

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
青埔基金會董事長張嘉郡（左四）捐贈大批防疫用品以及壓杯咖啡給若瑟醫院，記者蔡維斌／攝影
青埔基金會董事長張嘉郡（左四）捐贈大批防疫用品以及壓杯咖啡給若瑟醫院，記者蔡維斌／攝影

疫情嚴峻，防護衣需求量大，也是汰換率最高防疫物資，青埔教育基金會今天捐贈200套防護衣、200組護目鏡給虎尾若瑟醫院，外加100杯咖啡挺醫護，讓第一線工作人員超暖心。

青埔教育基金會董事長張嘉郡今天偕同志工將防護衣、護目鏡與咖啡送到若瑟醫院，由院長李聰明代表接受。李聰明感謝各界愛心與關懷，讓醫護人員更有信心在第一線守護大家健康。

張嘉郡說，防護衣的需求量大、汰換率也高，這次基金會捐贈防護衣、護目鏡各200組，希望維護第一線醫護人員自身安全。此外，醫護人員每天忙進忙出幫忙篩檢或注射疫苗，十分辛苦，她也特地準備了百杯咖啡來挺醫護，並呼籲民眾以行動一起挺醫護，做好自身防疫，才不會增加醫護人員負擔，

青埔基金會董事長張嘉郡（左二）捐贈大批防疫用品以及壓杯咖啡給若瑟醫院，記者蔡維斌／攝影
青埔基金會董事長張嘉郡（左二）捐贈大批防疫用品以及壓杯咖啡給若瑟醫院，記者蔡維斌／攝影

醫護人員 咖啡 張嘉郡

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