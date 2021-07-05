雲林芒果滯銷 企業家購買百箱贈醫護

雲林縣芒果銷售受疫情影響，縣議員邱世文協助媒合企業，龍宏醬業負責人鄭日漢以行動收購100箱芒果幫助果農，今天配送至縣內20鄉鎮市衛生所，為基層醫護人員加油打氣。

屏東枋山發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變異株群聚疫情後，一度造成芒果滯銷，在企業等單位認購下訂單滿滿，雲林雖非芒果主要產品，但銷路也受影響。

斗六芒果農鄭傳陣表示，去年芒果每箱可賣到新台幣600元，現在只剩400元，原本老顧客的網路訂單也腰斬；林內芒果農張正忠也說，他種的紅龍芒果雖然是在欉紅，甜度在15度以上，也是嚴重滯銷。

果農訂單銳減，眼看消費者力挺枋山芒果，排擠到其他產地的芒果銷路，轉向邱世文求援，透過媒合，鄭日漢得知果農銷售受阻，決定以行動力挺農民，向雲林縣內在地果農購買100箱芒果。

鄭日漢指出，近日看到衛生所基層醫療人員每日忙於防疫工作身心壓力極大，今天將100箱芒果致贈給雲林縣衛生局轉贈縣內20鄉鎮市衛生所，為衛生所基層的醫護人員加油打氣。

雲林縣衛生局長曾春美感謝企業捐贈，她說，防疫不分你我，大家要配合政府相關的防疫政策，早日渡過這波本土疫情危機。

邱世文提到，百工百業都受到疫情影響，尤其醫療院所及防疫執行單位的醫護人員生理及心理承受巨大的壓力，在地廠商幫助在地農民，同時也為基層醫護人員加油打氣，民眾一定要做好個人防疫措施，同島一命團結抗疫。