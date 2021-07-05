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熱帶性低氣壓「烟花」威脅 南市籲農民及早防颱準備
熱帶性低氣壓「烟花」正在菲律賓東方海面向西北移動，可能發展成颱風，預計明天接近巴士海峽，外圍環流會對台灣造成影響，台南市政府提醒農民隨時注意其最新動態，及早做好防颱準備，正值採收期和果實生長期的芒果、龍眼、文旦尤其要留意。
台南市政府農業局建議果農，已屆成熟的芒果可提早採收；尚未成熟無法採收的果實，可加強果實固定、套袋或套舒果網，減少強風造成果實損傷。
至於龍眼，正值果實生長期，預計7月底、8月初採收，應利用植株枝幹、竹竿支撐或繩索固定果實，防止落果或結果枝條斷裂，並保持果園周邊排水溝及畦溝暢通，避免植株長時間浸水。
而文旦部分，時值果實轉色階段，預計8月中旬採收，應及早做好防範措施，包括立支柱、固定果實及加強果園排水等工作。
農業局長謝耀清表示，農友除了要隨時注意颱風最新動態，做好防颱準備外，風雨過後要快速清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。如果有災害發生，請立即向土地所在地公所通報，依相關規定辦理，協助農民復耕。
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