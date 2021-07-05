曾文水庫蓄水量重回全台最高 準備供灌2期稻作

曾文水庫蓄水量持續上升，經過5月底幾波降雨，到今天已突破2億9000萬立方公尺，成為全台蓄水量最高的水庫，但第2期稻作即將供灌，水利單位仍籲請民眾節水。

南部地區自5月底起接連受鋒面、熱對流與西南風等天候因素影響出現幾波降雨，各主要水庫進水量豐沛，南化水庫一度滿庫溢流，今天蓄水率約98%，曾文水庫也從最低不到5%的蓄水率，至今回升到約57%，蓄水量超越前一段時間水情相對較穩定的翡翠水庫，成為全台蓄水量最高的水庫。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫有效容量約5億立方公尺，原本就是全台容量最大的水庫，但因去年汛期後降雨量長期偏低，蓄水量才會落後。

鄒漢貴表示，今年第2期稻作供灌作業預計從12日展開，到時候烏山頭水庫每日出水量將比現在增加許多，曾文水庫也會適時放水至烏山頭水庫補充，雖然已進入汛期，可以期待颱風等其他降雨機會，仍呼籲民眾維持節水習慣。

南區水資源局今天中午12時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量2億9074萬立方公尺，蓄水率57.06%，烏山頭水庫蓄水量6181萬立方公尺，蓄水率78.66%。