防疫亂象頻傳？台南傳市場不甩實名制業者喊冤市府要查

台南市市場防疫要求落實實名制，不過連日傳出永康、新化等地市場不配合政府防疫政策，大批民眾也不耐三級警戒、紛紛湧入市場消費造成一片亂象；還有無線電視台點名台南市市場「亂象」、防疫作為遠遠不如隔鄰高雄市。

遭點名的台南市永康黃昏市場表示，指他們沒有落實實名制是天大的冤枉，攤商懷疑這個違規畫面是遭移花接木而來，因為昨天的畫面裡有部分攤販根本沒有營業，應該是以前的舊畫面，剪接上他們市場入口的實名制QR Code畫面，他們是「被栽贓的」，業者因為配合防疫生意一落千丈已經苦不堪言，不應該再這樣子被人落井下石。

台南市政府市場處表示，會到被點名的幾處市場再稽查。台南市對違規未落實實名制已經宣導、加強取締一段時間，告發一百多件；應該去了解其他縣市有沒有真正落實執行中央防疫政策。