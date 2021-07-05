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防疫亂象頻傳？台南傳市場不甩實名制業者喊冤市府要查

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
外傳台南黃昏市場實名制形同虛設，業者喊冤，指這個違規畫面是遭移花接木。圖/攤販提供
外傳台南黃昏市場實名制形同虛設，業者喊冤，指這個違規畫面是遭移花接木。圖/攤販提供

台南市市場防疫要求落實實名制，不過連日傳出永康、新化等地市場不配合政府防疫政策，大批民眾也不耐三級警戒、紛紛湧入市場消費造成一片亂象；還有無線電視台點名台南市市場「亂象」、防疫作為遠遠不如隔鄰高雄市。

遭點名的台南市永康黃昏市場表示，指他們沒有落實實名制是天大的冤枉，攤商懷疑這個違規畫面是遭移花接木而來，因為昨天的畫面裡有部分攤販根本沒有營業，應該是以前的舊畫面，剪接上他們市場入口的實名制QR Code畫面，他們是「被栽贓的」，業者因為配合防疫生意一落千丈已經苦不堪言，不應該再這樣子被人落井下石。

台南市政府市場處表示，會到被點名的幾處市場再稽查。台南市對違規未落實實名制已經宣導、加強取締一段時間，告發一百多件；應該去了解其他縣市有沒有真正落實執行中央防疫政策。

另民眾關心台南的夜市是否能重啟，市長黃偉哲表示，市府會比照並遵守中央規定，必須保持每個人面積2.25平方公尺的空間，只要夜市能遵守相關防疫規定並提出防疫計畫，經過市府審核通過後，就可以重新開放。

黃昏市場表示他們遵照政府的防疫政策生意一落千丈，但市場外的流動攤販就算違規一樣生意興隆。圖/攤販提供
黃昏市場表示他們遵照政府的防疫政策生意一落千丈，但市場外的流動攤販就算違規一樣生意興隆。圖/攤販提供
被控違規的市場質疑右邊這個攤販周末根本沒有出來營業，怎麼會變成當天人潮洶湧。圖/攤販提供
被控違規的市場質疑右邊這個攤販周末根本沒有出來營業，怎麼會變成當天人潮洶湧。圖/攤販提供

實名制 夜市 黃偉哲

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