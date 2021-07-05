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雲林芒果滯銷農民叫苦連天 食品業者自購百箱挺醫護

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林莿桐鄉鄭姓農民種植愛文芒果，銷路主要靠自產自銷，疫情升溫不但無法外出賣，網路買氣本來都是秒殺，但受疫情衝擊，銷售量掉5成。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐鄉鄭姓農民種植愛文芒果，銷路主要靠自產自銷，疫情升溫不但無法外出賣，網路買氣本來都是秒殺，但受疫情衝擊，銷售量掉5成。記者陳苡葳／攝影

雲林縣改良種芒果種植面積約138公頃，產地分布在林內鄉、斗六市及古坑鄉等地；但今年受疫情升溫影響，6月中開始價格下跌，農民說，近期雖稍回升，但買氣仍未起色。林內鄉食品業者鄭日漢今天向各地農民收購100箱芒果，並配送至20鄉鎮市衛生所，希望為醫護打氣，也幫助在地果農度過疫情考驗。

屏東枋山出現Delta群聚案，致全台芒果產銷受影響。鄭姓農民種植1分多的愛文芒果，每次產量約8千顆，先前開花結果期雨水少，影響果粒大小及甜度，但品質仍在水準之上，不過價格就從10斤600元跌至400至450元左右。

鄭姓農民表示，他的芒果銷路主要靠自產自銷，疫情升溫不但無法外出賣芒果，網路買氣本來都是秒殺，但今年各產業都受疫情衝擊，收入不穩或銳減，銷售量整整掉5成。

26年前在林內鄉栽種「紅龍芒果」的農民張正忠，堅持不用除草劑、「在欉紅」採收，甜度高、口感佳，香氣十足且汁多，擁有好口碑，許多饕客愛不釋手，他無奈地說，今年疫情衝擊，原銷國外的南部芒果留在國內銷售，內銷芒果遭夾擊，大批鮮果反而銷不出去。

鄭日漢說，近日20鄉鎮市疫苗快打站馬不停蹄為長者打疫苗，眼見衛生所醫護人員忙得不可開交，加上縣內芒果產銷受影響，透過縣議員邱世文牽線，媒合向林內鄉、莿桐鄉及斗六市的果農收購芒果，品種有愛文及紅龍，希望讓基層醫護呷甜甜、果農笑咪咪；衛生局長曾春美今天代表受贈，感謝在地企業行動挺醫護。

在雲林林內鄉栽種「紅龍芒果」的農民張正忠，堅持不用除草劑、「在欉紅」採收，但日前原銷國外的南部芒果留在國內銷售，內銷芒果遭夾擊，大批鮮果反而銷不出去。記者陳苡葳／攝影
在雲林林內鄉栽種「紅龍芒果」的農民張正忠，堅持不用除草劑、「在欉紅」採收，但日前原銷國外的南部芒果留在國內銷售，內銷芒果遭夾擊，大批鮮果反而銷不出去。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉食品業者鄭日漢向在地果農收購芒果，今天送100箱給20鄉鎮市衛生所基層醫護人員。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉食品業者鄭日漢向在地果農收購芒果，今天送100箱給20鄉鎮市衛生所基層醫護人員。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉食品業者鄭日漢今天送100箱在地芒果給20鄉鎮市衛生所，由縣議員邱世文（右二）代表捐贈，縣府衛生局長曾春美（左二）、副局長張翌君（左一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉食品業者鄭日漢今天送100箱在地芒果給20鄉鎮市衛生所，由縣議員邱世文（右二）代表捐贈，縣府衛生局長曾春美（左二）、副局長張翌君（左一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉食品業者鄭日漢向在地果農收購芒果，今天送100箱給20鄉鎮市衛生所基層醫護人員。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉食品業者鄭日漢向在地果農收購芒果，今天送100箱給20鄉鎮市衛生所基層醫護人員。記者陳苡葳／攝影

芒果 疫情 農民

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