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雲林芒果滯銷農民叫苦連天 食品業者自購百箱挺醫護
雲林縣改良種芒果種植面積約138公頃，產地分布在林內鄉、斗六市及古坑鄉等地；但今年受疫情升溫影響，6月中開始價格下跌，農民說，近期雖稍回升，但買氣仍未起色。林內鄉食品業者鄭日漢今天向各地農民收購100箱芒果，並配送至20鄉鎮市衛生所，希望為醫護打氣，也幫助在地果農度過疫情考驗。
屏東枋山出現Delta群聚案，致全台芒果產銷受影響。鄭姓農民種植1分多的愛文芒果，每次產量約8千顆，先前開花結果期雨水少，影響果粒大小及甜度，但品質仍在水準之上，不過價格就從10斤600元跌至400至450元左右。
鄭姓農民表示，他的芒果銷路主要靠自產自銷，疫情升溫不但無法外出賣芒果，網路買氣本來都是秒殺，但今年各產業都受疫情衝擊，收入不穩或銳減，銷售量整整掉5成。
26年前在林內鄉栽種「紅龍芒果」的農民張正忠，堅持不用除草劑、「在欉紅」採收，甜度高、口感佳，香氣十足且汁多，擁有好口碑，許多饕客愛不釋手，他無奈地說，今年疫情衝擊，原銷國外的南部芒果留在國內銷售，內銷芒果遭夾擊，大批鮮果反而銷不出去。
鄭日漢說，近日20鄉鎮市疫苗快打站馬不停蹄為長者打疫苗，眼見衛生所醫護人員忙得不可開交，加上縣內芒果產銷受影響，透過縣議員邱世文牽線，媒合向林內鄉、莿桐鄉及斗六市的果農收購芒果，品種有愛文及紅龍，希望讓基層醫護呷甜甜、果農笑咪咪；衛生局長曾春美今天代表受贈，感謝在地企業行動挺醫護。
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