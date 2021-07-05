快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打莫德納疫苗 曾文水庫霸堤人家翻山越嶺注射

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員李宗翰（中）、東山區長呂煌男關懷長輩施打後身體情形。 記者謝進盛／攝影
台南市議員李宗翰（中）、東山區長呂煌男關懷長輩施打後身體情形。 記者謝進盛／攝影

台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，安排山區6個里500名長輩來施打，長者出席相當踴躍，連住在曾文水庫大壩旁住戶也翻山越嶺搭車來注射，笑說「這支卡安心」，衛生所人員則說，只要政府配送的疫苗都有專家檢視把關，盡快打就對了。

東山區東原、高原、青山、南勢、嶺南、林安等六里位於山區，距離東山市區衛生所，車程約需半小時以上，因高齡長者多，地方爭取增設疫苗施打站，經東山區長呂煌男反映，台南市長黃偉哲指示增設，擇在東原社區活動中心，除有冷氣，也錯開人流，長輩直說很滿意。

呂煌男、市議員李宗翰等人上午前往，感謝長輩們配合防疫施打，東原里長葉孟亮感謝東山衛生所所長李益隆等醫護人員與志工辛苦付出，還自掏腰包提供25份午餐餐盒與飲料慰勞。

83歲何國雄上午與77歲妻子何邱鳳珠住在東山區嶺南里「五棲溝」聚落，當地位在曾文水庫壩頂旁，僅有8戶人家，地處偏僻，長輩們經通知後上午也來施打。

「有這支（指莫德納疫苗）卡安心啦。」何國雄說，之前輪到施AZ疫苗時，因多起施打後不明原因死亡案例，心中怕怕的就暫緩施打，等到莫德納疫苗來了卡安心，他和妻子搭車從山區越過多條山路，約40多分鐘來到施打站，謝謝公所及衛生所與東原里長葉孟亮細心安排，打完了也安心許多，。

前縣議員鄭鴻權說，東山幅員相當遼闊，山區里民散居各地，最遠住在臨嘉義縣大埔鄉曾文水庫旁的南勢里民，山區人口老化嚴重，年輕人多出外就業，高齡者從出門到市區衛生所，相當費時耗力，增設施打站可減少一半以上路程，造福山區民眾。

台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，長輩踴躍施打， 記者謝進盛／攝影
台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，長輩踴躍施打， 記者謝進盛／攝影
東原里長葉孟亮（左一）感謝東山衛生所所長李益隆等醫護人員與志工辛苦付出，還自掏腰包提供25份午餐餐盒與飲料慰勞。 記者謝進盛／攝影
東原里長葉孟亮（左一）感謝東山衛生所所長李益隆等醫護人員與志工辛苦付出，還自掏腰包提供25份午餐餐盒與飲料慰勞。 記者謝進盛／攝影
台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，83歲何國雄（右）與77歲妻子何邱鳳珠（左）居處偏遠，翻山越嶺完成注射。 記者謝進盛／攝影
台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，83歲何國雄（右）與77歲妻子何邱鳳珠（左）居處偏遠，翻山越嶺完成注射。 記者謝進盛／攝影

衛生所 莫德納疫苗

延伸閱讀

炎炎夏日遊客到來義山區戴口罩戲水 警與鄉公所仍勸離

提前達標！國軍支援曾文水庫清淤 水庫多出30萬噸容量

曾文水庫蓄水達5成 「無米樂」等嘉南糧倉有望全面供灌

嘉縣爭取曾文水庫正名大埔水庫 南區水資局：維持名稱

相關新聞

防疫亂象頻傳？台南傳市場不甩實名制業者喊冤市府要查

台南市市場防疫要求落實實名制，不過連日傳出永康、新化等地市場不配合政府防疫政策，大批民眾也不耐三級警戒、紛紛湧入市場消費...

打莫德納疫苗 曾文水庫霸堤人家翻山越嶺注射

台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，安排山區6個里500名長輩來施打，長者出席相當踴躍，連住在曾文水...

雲林芒果滯銷農民叫苦連天 食品業者自購百箱挺醫護

雲林縣改良種芒果種植面積約138公頃，產地分布在林內鄉、斗六市及古坑鄉等地；但今年受疫情升溫影響，6月中開始價格下跌，農...

女運將助疫苗注射長輩接送 強調計程車服務最重要

嘉義市府日前推出「疫苗接種特約計程車」，載送接種疫苗市民，共50多名熱心運將參與服務，其中包括最年輕36歲駕駛陳怡欣，以...

嘉義文創園區 傳包商解約

嘉義文化創意產業園區委外經營新嘉文創公司，受疫情影響營收下降，傳出最後3名員工任職至月底恐解約，公司發聲明表示正與文化部...

雲林縣夜市可望下周微解封？ 張麗善：防疫計畫通過才行

近日各地有夜市重啟營業，雲林縣西螺東南夜市上周原定今晚試營運，縣府考量防疫及地方意見改為開市演練；中央流行疫情指揮中心今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。