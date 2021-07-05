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打莫德納疫苗 曾文水庫霸堤人家翻山越嶺注射
台南市東山區公所今在東原里活動中心設置莫德納疫苗施打站，安排山區6個里500名長輩來施打，長者出席相當踴躍，連住在曾文水庫大壩旁住戶也翻山越嶺搭車來注射，笑說「這支卡安心」，衛生所人員則說，只要政府配送的疫苗都有專家檢視把關，盡快打就對了。
東山區東原、高原、青山、南勢、嶺南、林安等六里位於山區，距離東山市區衛生所，車程約需半小時以上，因高齡長者多，地方爭取增設疫苗施打站，經東山區長呂煌男反映，台南市長黃偉哲指示增設，擇在東原社區活動中心，除有冷氣，也錯開人流，長輩直說很滿意。
呂煌男、市議員李宗翰等人上午前往，感謝長輩們配合防疫施打，東原里長葉孟亮感謝東山衛生所所長李益隆等醫護人員與志工辛苦付出，還自掏腰包提供25份午餐餐盒與飲料慰勞。
83歲何國雄上午與77歲妻子何邱鳳珠住在東山區嶺南里「五棲溝」聚落，當地位在曾文水庫壩頂旁，僅有8戶人家，地處偏僻，長輩們經通知後上午也來施打。
「有這支（指莫德納疫苗）卡安心啦。」何國雄說，之前輪到施AZ疫苗時，因多起施打後不明原因死亡案例，心中怕怕的就暫緩施打，等到莫德納疫苗來了卡安心，他和妻子搭車從山區越過多條山路，約40多分鐘來到施打站，謝謝公所及衛生所與東原里長葉孟亮細心安排，打完了也安心許多，。
前縣議員鄭鴻權說，東山幅員相當遼闊，山區里民散居各地，最遠住在臨嘉義縣大埔鄉曾文水庫旁的南勢里民，山區人口老化嚴重，年輕人多出外就業，高齡者從出門到市區衛生所，相當費時耗力，增設施打站可減少一半以上路程，造福山區民眾。
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