快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女運將助疫苗注射長輩接送 強調計程車服務最重要

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
李春旭不僅是車行老闆也身兼司機在外跑車。記者卜敏正／翻攝
李春旭不僅是車行老闆也身兼司機在外跑車。記者卜敏正／翻攝

嘉義市府日前推出「疫苗接種特約計程車」，載送接種疫苗市民，共50多名熱心運將參與服務，其中包括最年輕36歲駕駛陳怡欣，以及入行30年資深女運將李春旭都加入這次服務。

陳怡欣表示，原本從事服務業，4年前為方便照顧讀幼兒園小孩，才決定改從事工作時間比較彈性的計程車，照顧家庭、小孩也比較方便。

陳怡欣說，之前80歲長輩注射疫苗搭乘計程車人數多，現在70多歲長輩搭車較少，但載多載少其實不是重點，參與「疫苗特約計程車」是秉持服務精神「能幫助長輩比較重要」。

她說明，疫苗接種計程車排班時間彈性，沒有限制一定要在接種站待命，平常也可在外跑車，自己可安排分配時間，現在有東、西區二個快打站、很方便，每趟車資多在180元內，扣除市府補助自付約百元內。

60歲的李春旭，不僅是車行老闆也身兼司機在外跑車載客，入行至今已30多年，這次純粹憑藉一股熱忱來幫忙，「賺多賺少是其次」，重點是讓阿公阿嬤及長輩能夠盡早接種疫苗、降低染疫風險。

李春旭說，接送過程中須耐心等待、親切問候、詢問車速是否得宜，也須攙扶高齡長輩，若服務好，客人一定感受得到，像日前有些會給小費、500和1000元都有，令她印象深刻。

社會處表示，嘉義市啟動高齡長者施打疫苗後，疫苗接種特約計程車服務不間斷，本月9、10日70歲以上疫苗注射，仍提供疫苗計程車，採跳表計費，每趟市府負擔80元，其餘車資使用者自付， 市民若有需求可電洽，可洽特約計程車預約電話：0976-157695、0979-115729、0979-115731

陳怡欣認為，從事疫苗接種計程車最重要的是服務。記者卜敏正／翻攝
陳怡欣認為，從事疫苗接種計程車最重要的是服務。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府推出「疫苗接種特約計程車」，載送接種疫苗市民，受到市民歡迎。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府推出「疫苗接種特約計程車」，載送接種疫苗市民，受到市民歡迎。記者卜敏正／翻攝

疫苗 計程車 運將

延伸閱讀

柯文哲批第7類製造特權疫苗 綠營：心態扭曲不可思議

疫苗預約系統用不用？ 侯友宜：仍以現有為主

觀光產業紓困不足變「慘業」業者籲：沒疫苗就沒有觀光

桃園明起70-72歲施打莫德納 推孕婦專案、公車司機接種

相關新聞

女運將助疫苗注射長輩接送 強調計程車服務最重要

嘉義市府日前推出「疫苗接種特約計程車」，載送接種疫苗市民，共50多名熱心運將參與服務，其中包括最年輕36歲駕駛陳怡欣，以...

嘉義文創園區 傳包商解約

嘉義文化創意產業園區委外經營新嘉文創公司，受疫情影響營收下降，傳出最後3名員工任職至月底恐解約，公司發聲明表示正與文化部...

雲林縣夜市可望下周微解封？ 張麗善：防疫計畫通過才行

近日各地有夜市重啟營業，雲林縣西螺東南夜市上周原定今晚試營運，縣府考量防疫及地方意見改為開市演練；中央流行疫情指揮中心今...

12日後夜市恢復營業變數多 地方哀：中央規定不一難循

夜市要怎麼解封，讓地方縣市政府也相當頭痛，台南市市場處表示，經濟部發放的通知規定夜市人與人之間距離1.5公尺，但是衛福部...

關懷偏區長輩 黃偉哲七股視察疫苗施打作業

關懷偏區長輩，台南市長黃偉哲今天上午前往七股國小接種站，巡視莫德納疫苗施打情形，也九十度鞠躬謝謝長輩們與醫護人員合作，一...

難得學會視訊開會 台南樂齡中心長者在家學藝陣超開心

台南市樂齡學習示範中心學員大部分都是年長者，在疫情期間，克服長者不太會使用3C產品的困難，讓長者在線上學習麻豆流傳超過3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。