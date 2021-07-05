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女運將助疫苗注射長輩接送 強調計程車服務最重要
嘉義市府日前推出「疫苗接種特約計程車」，載送接種疫苗市民，共50多名熱心運將參與服務，其中包括最年輕36歲駕駛陳怡欣，以及入行30年資深女運將李春旭都加入這次服務。
陳怡欣表示，原本從事服務業，4年前為方便照顧讀幼兒園小孩，才決定改從事工作時間比較彈性的計程車，照顧家庭、小孩也比較方便。
陳怡欣說，之前80歲長輩注射疫苗搭乘計程車人數多，現在70多歲長輩搭車較少，但載多載少其實不是重點，參與「疫苗特約計程車」是秉持服務精神「能幫助長輩比較重要」。
她說明，疫苗接種計程車排班時間彈性，沒有限制一定要在接種站待命，平常也可在外跑車，自己可安排分配時間，現在有東、西區二個快打站、很方便，每趟車資多在180元內，扣除市府補助自付約百元內。
60歲的李春旭，不僅是車行老闆也身兼司機在外跑車載客，入行至今已30多年，這次純粹憑藉一股熱忱來幫忙，「賺多賺少是其次」，重點是讓阿公阿嬤及長輩能夠盡早接種疫苗、降低染疫風險。
李春旭說，接送過程中須耐心等待、親切問候、詢問車速是否得宜，也須攙扶高齡長輩，若服務好，客人一定感受得到，像日前有些會給小費、500和1000元都有，令她印象深刻。
社會處表示，嘉義市啟動高齡長者施打疫苗後，疫苗接種特約計程車服務不間斷，本月9、10日70歲以上疫苗注射，仍提供疫苗計程車，採跳表計費，每趟市府負擔80元，其餘車資使用者自付， 市民若有需求可電洽，可洽特約計程車預約電話：0976-157695、0979-115729、0979-115731
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