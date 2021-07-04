雲林縣夜市可望下周微解封？ 張麗善：防疫計畫通過才行

近日各地有夜市重啟營業，雲林縣西螺東南夜市上周原定今晚試營運，縣府考量防疫及地方意見改為開市演練；中央流行疫情指揮中心今天下午針對各市場、夜市訂出5大重點管制措施，縣長張麗善說，示範操作先讓各夜市有模範擬定防疫規畫，經審核通過可試營運，不過未達要求者若多次未改善，最重停業30天以上。

中央5月19日宣布國內3級警戒，期間禁止內用、試吃及邊走邊吃，但未要求夜市停業，今針對各市場、夜市微解封現象，祭出包含維持禁止內用、試吃及邊走邊吃，僅提供外帶或外送、減少出入口、實聯制、身分證尾數分流管制、容留人數總量管控、1.5公尺社交距離、排隊熱區強制人車分流、減少不必要逗留等管制措施。

張麗善表示，能理解攤商或消費者的擔心與害怕，今於西螺東南夜市進行防疫計畫示範演練，目的是希望大家遵循準則及規範，做足解封準備；她指出，微解封仍需防疫、生活兼具，人人應將防疫視為長期抗戰，遵守管制和規定，「防疫生活化」。

張麗善說，縣府在評估微解封可行性時，明定6大規範，包含與中央同步管控進出口、容留人數、採買及飲食等限制與防疫措施，夜市管委會、攤商及消費者都需遵守，另參照西螺東南夜市獨創的攤位「七星排法」，嚴加落實分流。

張麗善指出，後續夜市能否營業，除需考量當前疫情及警戒狀況決定，地方公所和夜市也需提出防疫規畫報告送審，以目前疫情趨緩評估，若近日有夜市提出報告，可望下周五開始微解封。

張麗善表示，防疫規畫審核包含書面審核、檢視場地執行等關卡，審核通過才能試營運，違者須接受輔導，勸導累計3次停業7天、4次停業14天，5次或以上時勒令停業30天以上至改善複查通過為止。