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夜市、市場微解封！ 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

嘉義市第2批莫德納疫苗接種 7日起開放網路預約

中央社 / 嘉義市4日電

嘉義衛生局明天將收到中央撥配美國捐贈的莫德納疫苗，其中6200劑提供70歲以上市民接種，7日及8日開放網路預約、9日及10日施打，其中保留1成名額給電話預約長者。

嘉義市衛生局今天表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心規劃明天將配送美國捐贈的莫德納疫苗第一階段第二批、第二階段到各縣市政府，嘉義市獲配1萬80劑（分別為第一階段第二批4900劑、第二階段5180劑）。

根據中央流行疫情指揮中心規定，優先提供給第八類65歲以上長者、第五類居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象，以及6月已接種第一劑莫德納疫苗者。

衛生局指出，這次撥配的6200劑疫苗優先提供70歲以上市民接種，嘉義市65歲以上長者約4萬6000人，惟中央僅撥配2至3成的疫苗，考量疫苗數量有限，因此採用分齡、分批接種，先提供70歲以上嘉義市民（民國40年12月31日前出生）預約接種。

衛生局表示，預約採網路預約為主、電話預約為輔。網路預約便利快速，同時預約完成後，網路頁面隨即可確認預約成功。

另外，嘉義市政府為服務廣大市民，將保留1成名額、620名，提供無法上網、也沒有辦法請人幫忙上網預約的長者，以電話方式預約。7日、8日兩天上午8時30分起開放網路預約，接種時間為7月9日到7月10日。

莫德納疫苗 衛生局 嘉義

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