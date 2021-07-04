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台南水道博物館另類餵食秀 割草車引鳥群覓食

中央社 / 台南4日電

台南山上花園水道博物館配合防疫暫時封園，1個多月來沒有遊客，草木欣欣向榮，吸引不少野生鳥類出沒，近日工作人員以割草車整理環境時，後方常有野鳥覓食，上演另類餵食秀。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，台南市各古蹟景點配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作暫時對外開放已1個多月，前一段時間降雨後，包括山上花園水道博物館等面積較大的園區，都出現雜草快速生長情況，需要適時整理。

山上花園水道博物館工作人員指出，今年年初時因為長期缺乏雨水，園區許多草皮出現乾枯狀況，但在前一段時間的雨勢過後，雜草蔓生迅速，由於園區面積廣達36公頃，除了人力除草機外，較大片的草地就要依靠割草車處理。

館方人員指出，暫時封園1個多月來，園區少了遊客，倒是多出許多前來覓食甚至棲息的野生鳥類，生態更顯豐富，近日工作人員開著割草車整理環境時，後方常跟著許多鳥類聚集覓食，被工作人員稱為「另類餵食秀」，配合整理過後優美的園區，看起來是相當令人療癒的畫面。

館方人員指出，隨著可期待防疫警戒層級降低甚至逐漸解封，因應可能出現的旅遊人潮，工作人員已加快腳步整理環境，做好開園準備。

博物館 新冠肺炎

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