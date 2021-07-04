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難得學會視訊開會 台南樂齡中心長者在家學藝陣超開心

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供

台南市樂齡學習示範中心學員大部分都是年長者，在疫情期間，克服長者不太會使用3C產品的困難，讓長者在線上學習麻豆流傳超過300年的藝陣「十二婆姐」，每位長者都在家裡跳得開心，也讓更多人了解這項傳統藝術。

樂齡學習示範中心鍾秀琴主任表示，「婆姐銀新姿班」30位學員當中只有一位沒有智慧型手機，卻有一半以上不會使用智慧型手機，而且每個人的手機產牌型號太多樣，一開始真的讓老師相當傻眼，但是在老師熱情協助之下，一一指點，發展出各種變通方案，在疫情期間，學員每個人都能在家裡面學習。

中心表示，疫情期間暫停實體課程，但擔心長輩們因停課太長時間，生活少了重心與歡樂，5、6 月陸續運用臉書、Google meet 等科技軟體，進行短片錄製、遠端教學，總類包含交通安全、手作花卉、拒絕網路假訊息等。

除此之外，「婆姐銀新姿班」課程傳承並改編自麻豆流傳逾300年的十八嬲傳統藝陣之一─十二婆姐，具有保宅安產、收驚護嬰、驅煞等作用，其故事主角及內涵與時下少子高齡社會有異曲同工之妙，老師引用故事精華、搭配耳熟能詳的台語老歌「四季紅」重新編劇，讓學員們在線上學習。

在老師的協助下，現在學員除了每天透過LINE群組報平安、傳作業，6月16日大家還嘗試利用Googlemeet遠端會議，讓學員們線上聯誼，分享學習心得，長輩們都相當開心，迫不及待預約下次上線的時間。

練習影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=C8cBPdnWhIw

台南市樂齡學習示範中心臉書https://www.facebook.com/groups/1626387424174000/

台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
台南市樂齡學習中心長者們在疫情期間透過3C在家學習傳統藝陣。圖／教育局提供
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疫情 假訊息

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