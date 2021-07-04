莫德納疫苗台南開打 84歲老婦打完「軟腳」

台南市政府今上午持續在新營體育館開設大型疫苗接種站施打莫德納疫苗，84歲婦人疑不耐腳力，上午10點多打完血壓飆高「軟腳」，幸醫護人員及時處置後症狀改善，眾人虛驚一場。

本次施打對象為75歲以上長者、65歲以上原住民及孕婦，針對新營、白河、東山、後壁、柳營、新營6行政區安排符合資格者在新營體育館施打，共設置10處注射區，從入口處、量體溫、填寫資料區、報到及掛號區、注射區到領取「COVID-19疫苗接種紀錄卡」等都有專人引導，市府交通局還安排疫苗接送專車，台南市長黃偉哲上午8點多也來巡視，市議員蔡育輝也出動宣傳車籲請長輩來施打也分送小扇子、礦泉水，市議員李宗翰也趕來關心。

今天預計要注射1200名，不過上午11點多結束時共683人，因一度排隊施打長輩暴增短暫出現群聚，公所人員提醒排除，施打區觀察區也一度「客滿」，衛生局人員以增加椅子及引導觀察身體無恙者離開解決。

上午注射過程順利，不過也一度出現驚險一幕；84歲白河區婦人平日要高血壓等宿疾，上午10點注射休息要離開，步行100多公尺突然兩腳癱軟險跌倒，女兒適時攙扶，婦人仍直冒冷汗，血壓不斷飆高，來到180，新營區長翁振祥及醫護人員獲報趕至，將婦人引導至樹下休息，安撫婦人情緒後，血壓也降至130。

醫生研判，婦人腳力本來就不好，可能移動距離過長而不適，囑咐多喝水、休息後由家人載送返家。鹽水區79歲謝姓婦人原通知本月6日施打，經通知提早上午由女兒開車陪同來，她笑說，清晨5點多就起床等待，「有注卡安心」。