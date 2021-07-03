防環南市場疫情擴散 嘉縣啟動家禽產品運輸人員篩檢

台北市環南市場爆發群聚感染案，嘉義縣政府循線調查家禽產品運送鏈，對於6月8日至7月1日期間，曾送家禽產品至台北家禽運輸公司者共46人，啟動關懷及免費篩檢服務。

縣長翁章梁表示，嘉義縣農業縣，北部農產、家禽產品皆由基層民眾辛苦送往北部，因應北部環南市場疫情，掌握近期運送禽產品至台北及新北市之司機名冊共計46名。

為維護縣民健康及生命安全，由疫調中心以電話聯絡關懷其身體狀況，針對還未接受篩檢民眾依山、海區分別安排至朴子醫院或慈濟醫院進行免費PCR檢查。因為其工作期間日夜顛倒，特別開放今天起到6日連續4天，憑簡訊至醫院檢驗PCR，盡速掌握這些民眾的風險，及早防堵病毒避免造成嘉義縣另一波疫情。

衛生局長趙紋華表示，為爭取時效，縣府透過簡訊方式，提醒相關人員憑簡訊免費篩檢。篩檢時間今天起到6日，上午9點至11點在大林慈濟醫院，下午2點到4點在衛福部朴子醫院，兩時段提供篩檢服務，收到簡訊民眾請儘快前往做篩檢，平日則需自我健康監測，若有類似染疫各相關症狀，可撥打嘉義縣疫調中心服務電話05-3622850尋求協助。