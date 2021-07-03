因應環南市場防疫 嘉縣安排曾前往46司機篩檢

因應北市環南市場群聚感染，嘉義縣政府循線調查家禽產品運送鏈，對6月8日至7月1日曾送家禽產品至台北家禽批發市場的46名司機，啟動關懷及免費核酸篩檢。

嘉義縣長翁章梁今天表示，嘉義縣為農業縣，不少農產、家禽產品送北部產銷，因應環南市場爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情，掌握近期運送禽產品至台北市、新北市的司機名冊共46人。

翁章梁指出，由縣府疫調中心以電話聯絡關懷46名司機身體狀況，針對還未接受篩檢民眾，依山、海區分別安排至衛生福利部朴子醫院或嘉義大林慈濟醫院進行免費核酸檢驗。

另外，考量司機的工作型態日夜顛倒，特別開放3日至6日一連4天，可憑著縣府發送簡訊至醫院進行核酸篩檢，及早防堵病毒，避免造成另一波疫情。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，提供篩檢服務時間為3日至6日，上午9時至11時在大林慈濟醫院，下午2時至4時在衛福部朴子醫院。收到簡訊司機儘快前往醫院篩檢，平日則需落實自我健康監測。

台北市環南綜合市場有41人確診染疫，因此鄰近的台北家禽批發市場自7月2日起至4日止休市3天，進行清消作業，且自7日0時起，所有人必須持有PCR陰性篩檢證明才可進入環南及家禽批發市場。