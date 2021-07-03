環南市場休市3天 台南養雞產業不受影響

因應台北市環南市場疫情擴大及休市，台南市農業局今天指出，由於業者多採延後出售，少部分養雞場協調至其他屠宰場進行屠宰、分切後送消費地，因此不影響台南市家禽產業。

農業局畜產科資料，台南市每天約1萬多隻土雞在環南市場及新北家禽市場交易。因應環南市場停市3天，業界多採延後出售，雞隻留在牧場內多養2、3天；少部分養雞場協調至其他屠宰場屠宰、分切後，再送往雙北，因此環南市場休市3天不影響台南市產業。

另外，基於廢除活禽交易制度，在地屠宰、冷鏈運輸可減少疫病傳播，因此將建議農委會協調台北家禽屠宰市場改變經營模式，以「屠體北運取代活雞北運」供應大台北地區消費者。

台南市長黃偉哲表示，為加強防疫，農業局製作「家禽及毛雞載運業者防疫注意事項」，內容包含注意身體狀況、量測體溫、保持安全社交距離等，透過台南市養雞協會發送給養雞場人員及運輸業者參閱。

黃偉哲說，進入台北環南家禽批發市場的毛雞運輸業者，依規定取得PCR陰性證明或新冠疫苗接種證明，台南市15名毛雞載運司機都已接種疫苗及快篩陰性。農業局也提供台南市12間可進行PCR檢測的醫院名單給業者，供後續篩檢取得PCR檢測陰性證明參考。

另外，2日農委會屠宰專案莫德納疫苗已送抵台南市，提供市場、屠宰場等第7類人員名單預計2902人，採分批、分流前往柳營奇美醫院施打，確保台南市畜產業工作人員安全。同時依「批發市場防疫管理措施建議指引」，每週督導台南市農、魚、肉品市場、屠宰場防疫狀況，守住傳統市場防線。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市環南綜合市場有41人確診染疫，因此鄰近的台北家禽批發市場自2日起至4日止休市3天，進行清消作業，且自7日0時起，所有人必須持有PCR陰性篩檢證明才可進入環南及家禽批發市場。