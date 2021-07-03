疫情衝擊大！台南紓困專案辦公室已接到逾2.1萬通電話

因應各行業受疫情衝擊大，協助企業度過難關，台南市府結合地方及中央資源提供紓困協助，市府成立紓困專案辦公室提供相關諮詢，經發局表示，為協助受影響人迅速取得所需補助，提供紓困諮詢專線06-2954293，自5月27日至7月2日，紓困專案辦公室共接聽2萬1923通，由經發、勞工、社會等相關局處人員，透過電話即時回應民眾諮詢紓困相關事宜。

市府表示，因應此波疫情，考量企業受疫情波及現況，經濟部提出對營業衰退50%之商業服務業提供營業衝擊補貼，另針對業績衰退15%之中小企業提供貸款、利息補貼，這些措施均涵蓋有稅籍登記之攤商及小商號。

詢問電話包含商業服務業營業衝擊補助、企業紓困貸款、青年創業貸款等，內容如商業服務業如何申請補貼、哪些行業可以申請、衰退50%如何認定、企業受影響事業證明線上申請方法、青年創業貸款如何申請、市場及夜市攤商如何申請、命令停業認定與補貼內容、如何接洽貸款銀行、去年有申貸今年是否仍可申請等。經發局也持續協助企業申請受影響事業證明及介接銀行申請貸款服務。

對本年度申請紓困4.0貸款案件，截至7月2日止，台南市已有159件核貸融資案、核貸金額7.42億元；申請製造業及技術服務業補助共228家，補助金額152億元；申請會展業補助共2家，補助金額70.91萬元；申請貿易業補助共6家，補助金額222.51萬元。相關紓困方案開放申請中，請符合資格者盡速申請。