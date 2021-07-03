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台南老婦接種莫德納疫苗去世 黃偉哲：已通報CDC

中央社 / 台南3日電
台南市山上區85歲老婦接種莫德納疫苗後在隔日清晨去世。台南市長黃偉哲表示，已通報疾病管制署（CDC）認定是否和施打疫苗有關。圖為台南市長黃偉哲日前開防疫記者會。圖／擷取自黃偉哲臉書
台南市山上區85歲老婦接種莫德納疫苗後在隔日清晨去世。台南市長黃偉哲表示，已通報疾病管制署（CDC）認定是否和施打疫苗有關。圖為台南市長黃偉哲日前開防疫記者會。圖／擷取自黃偉哲臉書

台南市山上區85歲老婦昨天接種莫德納疫苗後在今晨去世。台南市長黃偉哲表示，已通報疾病管制署（CDC）認定是否和施打疫苗有關，市府尊重家屬進行相驗的意願。

對於老婦接種莫德納疫苗後去世，黃偉哲今天下午在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會做以上說明。台南市政府衛生局長許以霖表示，老婦昨天接種疫苗後出現輕微發燒，家人今天清晨探視時，老婦已去世，衛生局已通報疾病管制署。

至於北市環南市場疫情擴大，黃偉哲表示，將密切注意禽畜及蔬果運銷北部的貨運司機及捆工身體狀況，嚴管嚴控；市府已請業者延後出售禽畜或轉送其他縣市屠宰場，以減少衝擊，但台南養雞產業未受衝擊。

黃偉哲表示，即使中央宣布7月12日之後降低警戒等級或微解封，台南市的市場、餐廳及夜市也都必須嚴守防疫規定。另外，在疫苗接種上，黃偉哲說，疫苗供應持續到位呼籲市民不必「強打」或「急著打」。

台南市政府因應疫苗施打年齡往下修正，將推出「台南打疫苗」Line官方帳號線上登記制，今天在北區、安平區進行系統壓力測試；台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻說，測試名額530人，若預期良好，將再推廣到其他行政區。

莫德納疫苗 黃偉哲 衛生局

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