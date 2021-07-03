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暑假宅在家慈濟關心學童 送蔬果箱和生活箱身心兼護

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝

為守護孩子防疫期間的暑期飲食健康與營養，慈濟基金會別出心裁提供「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給雲林2100戶弱勢學童家庭，雲林縣長張麗善今天與慈濟師兄姐一起幫忙裝箱，並感謝慈濟的愛心幫助孩子度過身心健康又平安的暑假。

暑假到來且疫情依舊嚴峻，小朋友悶在家，情緒多少受影響，慈濟基金會為讓孩子在家防疫，可獲得身心靈的照護，推出「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，每箱裝有雲林在地的健康蔬果，也有證嚴法師等系列書籍和各種生活用品與餅乾點心，供大人小孩在家共讀。

今天雖是周末假日，但志工仍忙著裝箱，準備發送給兩千戶弱勢家庭，縣長張麗善也幫忙裝箱並感謝慈濟人的用心，讓孩子在家安心防疫過暑假。

慈濟基金會余天助表示，基金會將提供雲林弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」各2100份，其中「健康蔬果箱」是由基金會委託縣政府和斗南農會合作，全是雲林在地優質蔬果，讓學童暑假在家防疫也能吃健康、全家吃安心。

「安心生活箱」及「健康蔬果箱」將於本月5日起由斗南農會宅配至弱勢學童家庭，10日配送完成，讓學童於暑假期間能安心生活，另8月份將再宅配一次，讓學童能獲得完全營養和身心健康。

慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
慈濟基金會贈蔬果箱和生活箱給雲林兩千多戶弱勢兒童，讓孩子安心在家過暑假，雲林縣長感謝慈濟人的愛心。記者蔡維斌／翻攝

慈濟 農會 張麗善

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