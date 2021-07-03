聽新聞
test
0:00 / 0:00
暑假宅在家慈濟關心學童 送蔬果箱和生活箱身心兼護
為守護孩子防疫期間的暑期飲食健康與營養，慈濟基金會別出心裁提供「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給雲林2100戶弱勢學童家庭，雲林縣長張麗善今天與慈濟師兄姐一起幫忙裝箱，並感謝慈濟的愛心幫助孩子度過身心健康又平安的暑假。
暑假到來且疫情依舊嚴峻，小朋友悶在家，情緒多少受影響，慈濟基金會為讓孩子在家防疫，可獲得身心靈的照護，推出「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，每箱裝有雲林在地的健康蔬果，也有證嚴法師等系列書籍和各種生活用品與餅乾點心，供大人小孩在家共讀。
今天雖是周末假日，但志工仍忙著裝箱，準備發送給兩千戶弱勢家庭，縣長張麗善也幫忙裝箱並感謝慈濟人的用心，讓孩子在家安心防疫過暑假。
慈濟基金會余天助表示，基金會將提供雲林弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」各2100份，其中「健康蔬果箱」是由基金會委託縣政府和斗南農會合作，全是雲林在地優質蔬果，讓學童暑假在家防疫也能吃健康、全家吃安心。
「安心生活箱」及「健康蔬果箱」將於本月5日起由斗南農會宅配至弱勢學童家庭，10日配送完成，讓學童於暑假期間能安心生活，另8月份將再宅配一次，讓學童能獲得完全營養和身心健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言