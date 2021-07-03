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台南永康大灣大雨必淹多年無解 抽水站二期完工終改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大灣抽水站滯洪池。圖／水利局提供
大灣抽水站滯洪池。圖／水利局提供

台南市永康大灣周邊低地逢雨必淹、多年未解，市府水利局今年要求廠商趕工及時完成「大灣抽水站二期工程」，並先將大灣小排七與永華路273巷雨水下水道改善，終於成功阻止梅雨鋒面又造成積淹水

永康區公所表示，有沒有淹水看電話量就知道，這次市府做了抽水站及滯洪池發揮功用，2波梅雨鋒面時投入防汛抽水，同時藉由滯洪池預抽調節水位，梅雨鋒面永康積淹水災情已減少非常多，電話量跟投訴量也少很多。

西灣里長李元慶說，這幾次豪大雨來襲，他除了關注台南即時水情，也到里內巡察，發現永康大排水位超過警戒線，幸好滯洪池及抽水站及時發揮功效，讓大排水位持續下降，沒有造成溢淹問題。

水利局說，為減輕永康文化路、永華路一帶積淹水情形，民國104年便開始執行「永康區大灣低地排水改善計畫」，107年完成大灣抽水站第一期工程後，市長黃偉哲向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，中央補助款9360萬元，地方配合款2640萬元推動大灣抽水站二期工程。

這次工程增設16cms抽水站1座、1萬噸蓄洪量滯洪池及4組撈汙機，對永康大灣永華路、文化路及國光八街一帶約50公頃低地範圍，保護人口數約 6000餘人，大灣抽水站一期抽水量10cms，第二期抽水量能16cms，總抽水量能達26cms，永康大灣地區抽水站防洪保護量能完整到位。

大灣小排七水路昨先搶通。圖／水利局提供
大灣小排七水路昨先搶通。圖／水利局提供
大灣抽水站空照圖。圖／水利局提供
大灣抽水站空照圖。圖／水利局提供

滯洪池 淹水 梅雨

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