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南科LM區聯外西拉雅、目加溜灣大道凹凸難行 規劃改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科ＬＭ區聯外西拉雅、目加溜灣大道路況不良，將花1億多元改善。圖／讀者提供
南科ＬＭ區聯外西拉雅、目加溜灣大道路況不良，將花1億多元改善。圖／讀者提供

南科學園區ＬＭ區聯外西拉雅大道、目加溜灣大道路面凹凸難行，許多民眾怨聲載道，立委郭國文、林宜瑾協助市府向內政部營建署爭取重鋪補助經費一億多元，市府工務局正規畫兩條道路改善，完成後招標發包。

南科ＬＭ特定區位居善化蓮潭里，緊鄰西拉雅大道部分屬新市區大營里，當年為開發ＬＭ區闢建西拉雅大道及目加溜灣大道聯外，但因路基多廢爐渣，熱漲冷縮柏油路面常凹凸不平，雖已重修不久路面又破損呈波浪狀，西拉雅大道部分路面還積水影響行車安全。

林宜瑾、郭國文與市府向中央爭取前瞻建設計畫經費補助，西拉雅大道修繕獲補助5千萬元，地方配合款1千多萬元；目加溜灣大道中央補助3239萬元，地方配合款711萬元，總經費超過1億元。

郭國文 南科 內政部

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