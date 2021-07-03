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南科LM區聯外西拉雅、目加溜灣大道凹凸難行 規劃改善
台南科學園區ＬＭ區聯外西拉雅大道、目加溜灣大道路面凹凸難行，許多民眾怨聲載道，立委郭國文、林宜瑾協助市府向內政部營建署爭取重鋪補助經費一億多元，市府工務局正規畫兩條道路改善，完成後招標發包。
南科ＬＭ特定區位居善化蓮潭里，緊鄰西拉雅大道部分屬新市區大營里，當年為開發ＬＭ區闢建西拉雅大道及目加溜灣大道聯外，但因路基多廢爐渣，熱漲冷縮柏油路面常凹凸不平，雖已重修不久路面又破損呈波浪狀，西拉雅大道部分路面還積水影響行車安全。
林宜瑾、郭國文與市府向中央爭取前瞻建設計畫經費補助，西拉雅大道修繕獲補助5千萬元，地方配合款1千多萬元；目加溜灣大道中央補助3239萬元，地方配合款711萬元，總經費超過1億元。
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