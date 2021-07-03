鼓勵長輩安心接種疫苗 這個社區很有心送「普C罩平安」

台南市長者疫苗陸續開打莫德納疫苗，對獨居或是行動不便的長者，台南佳里區禮化社區發展協會理事長李黃麗敏除安排3輛車子接送長者前往接種站，並在現場指引動線，協助長者順利接種疫苗，還提供每位長者防疫健康包（普C罩平安 ），鼓勵社區老大人施打疫苗。

黃麗敏表示，部分注射疫苗後會有不同症狀及副作用，會影響長者施打意願，特別贈送每位長者防疫健康包（普C罩平安 ）即普拿疼2顆、維他命C 6顆、防疫口罩5個、幼瑩廣恩文教學會會長釋德法師父加持平安水8瓶等。

李黃麗敏表示，給注射疫苗後的長者自由領取，並宣導長者平常要勤洗手、多消毒、戴口罩、多喝水、健康吃，補充保健食品及衛教知識，萬一施打疫苗後發燒也能協助改善副作用，從身體到心理，聰明對抗病毒，更要叮嚀長輩們共同落實生活中的衛生保健。