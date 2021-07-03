暑期省電課程看這邊 南市環保局推線上節能宣導

台南市環保局因應疫情，推出線上節能減碳宣導課程，內容適合一般民眾外，也針對契約容量100kW的能源用戶，提供較深入的課程。暑假已開始，也適合親子上網觀看、學得節能知識，用於日常生活。

環保局長謝世傑表示，線上節能宣導課程是實體宣導的精華版，提供般民眾自我研習的節能課程，如住宅與商業部門節能策略、住商簡易型時間電價介紹、住商節能改造補助計畫說明、節能診斷輔導作業說明。針對契約容量100kW以上能源用戶的課程有，碳中和宣導及相關法令介紹、節電大聯盟輔導說明。詳細課程資訊請至台南市咱ㄟ低碳城市網（http://tainan. carbon.net.tw/P_download.aspx）。

謝世傑說，住商部門的用電佔比以空調及照明設備為主，約佔整體用電量67. 5%，其次為事務設備、電梯設備與送排風設備等。民眾可藉由線上課程了解常見的用電問題外，環保局也提供節能診斷服務，洽詢電話：06-2686751#352或02-7064505#803，將有專人服務。