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嘉市警局送40張限量悠遊卡！青春專案網路徵答抽獎
嘉義市政府警察局為保護兒童及少年上網安全，今年暑假舉辦「2021青春愛嘉義悠遊卡抽獎活動」，民眾可至嘉義市政府警察局臉書，參加抽獎宣導活動，將抽出40張限量悠遊卡，也透過活動讓更多人重視防制兒少性剝削，並鼓勵民眾利用「110」提出檢舉，維護兒少安全。
「2021青春愛嘉義悠遊卡抽獎活動」，自本月9日起至8月25日青春專案期間，舉辦4梯次有獎徵答抽獎活動，每梯次將限量送出10張限量悠遊卡，只要3步驟，就能參加有獎徵答活動並有機會獲得限量悠遊卡。
首先須先至嘉義市政府警察局臉書，於本則活動訊息「青春不變調 拒絕兒少性剝削-悠遊卡抽獎活動」按「讚」，再將本則活動訊息「分享」至個人臉書(個人設定公開)，並於本則活動訊息下方留言「正確答案」並「tag2位以上」好友。
嘉義市警察局長黃建榮表示，疫情期間，又正逢暑期，孩子在家關太久，一定迫不及待想外出，也可能因此涉足不良場所，被害風險提昇，警方將「守護兒少安全、預防兒少被害」列為當前工作重點，希望透過「網路有獎徵答」互動遊戲，吸引大眾關注兒少性剝削議題，共同防制兒少安全。
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