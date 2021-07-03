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影／台南破布子盛產 碰上防疫不能群聚採收製作量大減
台南破布子產季跟著芒果盛產期到來，近日農民找時間忙著採收、自製破布子；可惜今年破布子雖然也盛產，但是因為疫情影響，需要大量人力聚集的破布子製作會影響防疫，許多民眾只能左鄰右舍三三兩兩分頭做，採收量不到往年的一半，少數民眾拿出來賣但是價格也低迷；農民說，雇工成本高只能自己採收，應付老顧客，其實做好來賣也因為人力不足數量少，根本沒什麼賺頭。
新市區、安定等原本有許多農民破布子，因破布子價格長年不穩定，多數的破布子都被砍除，少數存活的幾乎都是農民留下來自己製作加工破布子，應付老顧客需求也留一些分贈親朋好友自己吃。施姓農民說，他因為一直有老客戶要向他買才採收，寄運外地費用由顧客負擔。
新市區剛採收好的新鮮破布子一台斤30元、不過安定區也有人賣50元，做好的一斤一罐250元。
農民說，破布子和芒果的採收季節相當，民間習俗「芒果吃太多容易中毒，要吃破布子來解毒」，才能保持健康，破布子因而常與芒果搭著賣。
今年新市每台斤才30元少了很多，工資又上漲，雇工不划算才自己採收。
今天在安定區文科里有許多農民製作破布子，農民說，他們這裡的破布子因為採收數量少、一斤能賣到50元。他們的破布子都用傳統做法多使用50斤破布子加上30嫩薑，再加入蔭油、豆瓣醬、冰糖等調製後可以做出大約
60多罐，因為量不多大多是自己吃或分送親朋好友，有少數在賣一罐250元。
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