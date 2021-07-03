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單親媽偏鄉開便當店遇疫情 免費送愛心便當給弱勢民眾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝

嘉義縣賈姓單親媽媽帶3名孩子，在偏鄉鹿草鄉三角村後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，全台三級防疫警戒，生意大受影響，雖然經營艱辛，但她正向樂觀，勇敢面對，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。

賈姓單親媽媽獨自帶3名孩子，長女就讀護理專科學校，另2名男孩還在讀小學，上月才從水上鄉搬到鹿草鄉，原計畫靠廚藝，經營位在鹿草的嘉義監獄會客菜兼便當店，豈料，開店不到2周就碰上三級防疫警戒。

她說，防疫三級警戒，嚴重影響太多人的生計及生活，這波疫情影響各行各業，大家都苦不堪言，「幸福食堂」是剛營業小小便當店，雖然開業不到1個月就遇到疫情，「坦白說我們也擔憂，可是我們會正向樂觀堅持初衷，持續認真努力！社會上還有更多需要幫助弱勢族群！」

她與女兒及1名朋友共3人經營便當店，她說，萬事起頭難，他們會一步一腳印踏實做好每道料理！「因為曾受人幫助過，所以我們了解那種無助又無奈的感受，希望在能力所及，盡綿薄之力為社會付出一點點關愛小心意」，每周、六日免費提供各30份便當給弱勢朋友。

賈姓單親媽將開店及送愛心便當的訊息，貼在地鹿草鄉及水上鄉的臉書社群，獲大批網友稱讚愛心幸福食堂，賈姓單親媽婉謝善心人士捐款，她說，自助人助天助 ，靠自力更生，她的便當賣價比別人還少5元，便當菜色多樣，新鮮美味衛生，薄利多銷，每天賣中晚餐，上午10點到中午1點，下午4點到晚上6點半。

嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友，便當美味多樣。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友，便當美味多樣。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝
嘉義縣賈姓單親媽媽在偏鄉鹿草鄉後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發，感恩過去曾受人幫助，周休假日免費提供限量愛心便當給獨居老人等弱勢朋友。記者魯永明／翻攝

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