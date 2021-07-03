撐不住！嘉義縣4家旅宿業放無薪假 阿里山飯店4成退訂

新冠肺炎爆發本土疫情，全台三級防疫再延長到12日，適逢暑假旅遊旺季，嚴重衝擊旅遊觀光相關行業，熱門國旅景點嘉義縣阿里山國家森林遊樂區休園到12日，園區10多家飯店旅館被旅客退訂逾4成，飯店商家苦撐待變；縣內部分旅宿業撐不住，申請停班休息（放無薪假）。

嘉義縣府勞青處統計，申請停班休息截至目前增到15家，共計249名勞工，產業別包括旅宿業4家、批發零售業5家、人力仲介2家、烘焙食品製造業、醫療診所、補習業、人民團體各1家。

三級防疫警戒延長，阿里山國家風景區熱門景點：阿里山森林遊樂區、太平雲梯及老街、奮起湖老街等各景點，空空蕩蕩，大多數飯店民宿商家停業；阿管處關閉服務中心，封閉步道，商店及民宿業者無奈說，「這波疫情嚴重，防疫優先！」

在阿里山遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，這波本土疫情爆發以來，團、散客紛紛取消住宿，5月是學校畢業旅行季節，還有許多聯誼性社團也會上阿里山辦活動，都取消，原預期上月28日會解封，飯店紛紛接到訂房，業者原開心期待暑假旅遊回來了，豈料，三級警戒再延長，業者期待落空。

陳昆茂表示，三級延長到12日，旅客紛紛退訂，部分延期訂房，目前遊樂區仍休園，遊樂區只有商店飯店業者及林管處人員，不見遊客，遊樂區空蕩，保全人員嚴加管制進出人員。