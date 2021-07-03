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在地小農「台南菜市長」慶改版上線 消費滿額抽禮盒

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「台南菜市長」慶改版上線，消費滿額抽蘆薈蕾絲麵禮盒。記者周宗禎／翻攝
「台南菜市長」慶改版上線，消費滿額抽蘆薈蕾絲麵禮盒。記者周宗禎／翻攝

台南應用科大與台南市農業局、在地小農聯合推動地產地消費平台「台南菜市長」，提供各種在地農特產品自取、宅配、團媽服務，因應需求平台改版今天重新上線，保留原有「台南自取」模式，增加宅配服務與團購模式，全台民眾都能享有台南當季現採新鮮食材，揪團購買更優惠，慶祝開幕即日起至31日期間消費滿額，抽熱銷排行榜蘆薈蕾絲麵禮盒10組。

校方表示，「台南自取」模式與農會、喜憨兒咖啡廳、學校持續取菜點合作在安平永華農會、安南、仁德農會、台南應大四個站點取菜。回應消費者周間購菜需求，將原周五取菜日調整為周三，上周訂貨的消費者可於本周三於約定取菜點取貨。

校方指出，在地農產品受各方喜愛與肯定，因應防疫需求宅配量提升，經與農業局、農友三方多次討論調整，新版本將提供「電子商城－宅配我家」模式，下單後由農友出貨，新鮮食材產地直送。開幕活動與太康有機農業專區優質品牌「村家味」合作，將抽出10位贈送蕾絲麵禮盒。天然的蘆薈蕾絲麵，優雅的蕾絲造型，帶著南瓜、綠藻、紫地瓜繽紛色彩，讓麵條好吃又吸睛，讓防疫生活享受不打折。

這個平台是農業局農會輔導科、南應大USR計畫「台南農安樂活好食在」與在地農友產官學合作，期待「呈現台南青農與USR結合新樣貌，發揮社會責任實踐目標與精神。」

訂購網址：台南菜市長.tw

台南菜市長LINE@：@otx3006a

「台南菜市長」慶改版上線，消費滿額抽蘆薈蕾絲麵禮盒。記者周宗禎／翻攝
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