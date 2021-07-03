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南市環教繪本徵選總獎金9萬元 暑假最佳的親子學習行動
台南市的環境教育繪本徵選比賽啟動，環保局今天表示，為鼓勵更多民眾參與，今年獎金再加碼，總獎金9萬元，歡迎各路繪本創作英雄好漢來挑戰，個人及團體皆可報名。
市長黃偉哲說，居家防疫期間家長可和孩子一起創作環境教育繪本，藉由故事寫作不僅可增強孩子的語彙、語序及組織能力；而連結台南美好家園環境，還可提升孩童對環境的了解和關注，讓環境教育潛移默化向下扎根，落實日常生活中。
環保局長謝世傑表示，期盼以環境教育繪本發掘並推廣在地環境特色及環境保護議題，使讀者享受閱讀的趣味，並啟發對環境的關心、省思與認識，進而共同推動環境保護行動。相關活動辦法請於環保局官網 (https://web.tainan.gov.tw/epb/)訊息公告處下載，亦可電洽06-2686751分機329蘇先生。報名時間即日起到8月31日止。
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