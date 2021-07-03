快訊

北市市場專案再增5確診 北農、環南市場共累計達205例

他自封「平鎮地下市長」桃園30里長集體貪汙判重刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來嘉讀書孩子不能餓肚子！企業集資捐助嘉義大同外籍生

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市不動產仲介公會理事長廖時晃（左）號召會員集資，捐助大同技術學院外籍生急難救助金，昨由學務長洪久惠（右）代表學生接受。記者卜敏正／翻攝
嘉義市不動產仲介公會理事長廖時晃（左）號召會員集資，捐助大同技術學院外籍生急難救助金，昨由學務長洪久惠（右）代表學生接受。記者卜敏正／翻攝

嘉義市大同技術學院多名印尼籍學生，疫情期間無法外出、暫停實習，住校內宿舍，還有學生父親在家鄉染疫身亡，學生坐困宿舍、經濟受困，經本報報導，嘉義市不動產仲介公會號召會員集資，捐助急難救助金給校方，強調「不能讓來嘉讀書孩子餓肚子！」

嘉義市不動產仲介商業公會理事長廖時晃、詮鴻房屋公司負責人陳宏安，前天透過本報報導得知，大同技術學院印尼籍學生困境，立即連繫公會會員，眾人集資6萬元，昨由廖時晃代表，將急難救助金交給校方運用。

「幫助他們就像幫助自己孩子！」廖時晃說，疫情期間各行各業經濟壓力都大，不動產交易當然也受影響，但經濟再困難，也不能讓孩子餓肚子，尤其這群從印尼來台讀書孩子，這麼年輕就到國外讀書、工讀，甚至要寄錢回家，大家出一點力幫助他們，其實就像照顧自己孩子。

大同技術學院學務長洪久惠表示，校內印尼籍學生有8人，家境都不佳，來台讀書還利用夜間工讀賺錢，原本校外實習到8月還可領津貼，不料5月因疫情實習暫停，返校住宿無法工讀，也不能申請教育部與勞動部紓困金，坐困愁城。

「感謝企業幫忙！」洪久惠說，透過媒體報導，許多人昨天都到校關心這群孩子，孩子們也深深感受到台灣人的愛心與溫暖，救助金可應急就好、不須多，都會用在外籍生生活照顧，校方不做募款，也暫無其他物資、金錢需求，若有愛心意願，建議捐助其他弱勢團體。

大同技術學院學務長洪久惠（左），昨天將企業急難救助金轉贈外籍生。記者卜敏正／翻攝
大同技術學院學務長洪久惠（左），昨天將企業急難救助金轉贈外籍生。記者卜敏正／翻攝

印尼 疫情 嘉義

延伸閱讀

汐止大同、新台五路好塞 新北市議員促二高接環東

末代低基期高鐵宅 嘉義設產業園區2萬職缺將搶房

嘉義市夜市本周六日不會微解封 建設處：下周討論時程

鹽地產出高纖綠寶石 嘉義林管沿海試種烏腳綠竹筍成功

相關新聞

撐不住！嘉義縣4家旅宿業放無薪假 阿里山飯店4成退訂

新冠肺炎爆發本土疫情，全台三級防疫再延長到12日，適逢暑假旅遊旺季，嚴重衝擊旅遊觀光相關行業，熱門國旅景點嘉義縣阿里山國...

單親媽偏鄉開便當店遇疫情　免費送愛心便當給弱勢民眾

嘉義縣賈姓單親媽媽帶3名孩子，在偏鄉鹿草鄉三角村後塘國小旁，開「幸福食堂」便當店，開不到2周，就碰上新冠肺炎本土疫情爆發...

在地小農「台南菜市長」慶改版上線 消費滿額抽禮盒

台南應用科大與台南市農業局、在地小農聯合推動地產地消費平台「台南菜市長」，提供各種在地農特產品自取、宅配、團媽服務，因應...

南市環教繪本徵選總獎金9萬元 暑假最佳的親子學習行動

台南市的環境教育繪本徵選比賽啟動，環保局今天表示，為鼓勵更多民眾參與，今年獎金再加碼，總獎金9萬元，歡迎各路繪本創作英雄...

來嘉讀書孩子不能餓肚子！企業集資捐助嘉義大同外籍生

嘉義市大同技術學院多名印尼籍學生，疫情期間無法外出、暫停實習，住校內宿舍，還有學生父親在家鄉染疫身亡，學生坐困宿舍、經濟...

鯤鯓海堤格框積水 病媒蚊溫床將填平

台南市近來常下雨，南區鯤鯓約3公里長的海堤護坡上千格框積水，地方憂心成孳生病媒蚊的溫床，衍生登革熱疫情，水利署第6河川局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。