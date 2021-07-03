來嘉讀書孩子不能餓肚子！企業集資捐助嘉義大同外籍生

嘉義市大同技術學院多名印尼籍學生，疫情期間無法外出、暫停實習，住校內宿舍，還有學生父親在家鄉染疫身亡，學生坐困宿舍、經濟受困，經本報報導，嘉義市不動產仲介公會號召會員集資，捐助急難救助金給校方，強調「不能讓來嘉讀書孩子餓肚子！」

嘉義市不動產仲介商業公會理事長廖時晃、詮鴻房屋公司負責人陳宏安，前天透過本報報導得知，大同技術學院印尼籍學生困境，立即連繫公會會員，眾人集資6萬元，昨由廖時晃代表，將急難救助金交給校方運用。

「幫助他們就像幫助自己孩子！」廖時晃說，疫情期間各行各業經濟壓力都大，不動產交易當然也受影響，但經濟再困難，也不能讓孩子餓肚子，尤其這群從印尼來台讀書孩子，這麼年輕就到國外讀書、工讀，甚至要寄錢回家，大家出一點力幫助他們，其實就像照顧自己孩子。

大同技術學院學務長洪久惠表示，校內印尼籍學生有8人，家境都不佳，來台讀書還利用夜間工讀賺錢，原本校外實習到8月還可領津貼，不料5月因疫情實習暫停，返校住宿無法工讀，也不能申請教育部與勞動部紓困金，坐困愁城。