聽新聞
test
0:00 / 0:00
來嘉讀書孩子不能餓肚子！企業集資捐助嘉義大同外籍生
嘉義市大同技術學院多名印尼籍學生，疫情期間無法外出、暫停實習，住校內宿舍，還有學生父親在家鄉染疫身亡，學生坐困宿舍、經濟受困，經本報報導，嘉義市不動產仲介公會號召會員集資，捐助急難救助金給校方，強調「不能讓來嘉讀書孩子餓肚子！」
嘉義市不動產仲介商業公會理事長廖時晃、詮鴻房屋公司負責人陳宏安，前天透過本報報導得知，大同技術學院印尼籍學生困境，立即連繫公會會員，眾人集資6萬元，昨由廖時晃代表，將急難救助金交給校方運用。
「幫助他們就像幫助自己孩子！」廖時晃說，疫情期間各行各業經濟壓力都大，不動產交易當然也受影響，但經濟再困難，也不能讓孩子餓肚子，尤其這群從印尼來台讀書孩子，這麼年輕就到國外讀書、工讀，甚至要寄錢回家，大家出一點力幫助他們，其實就像照顧自己孩子。
大同技術學院學務長洪久惠表示，校內印尼籍學生有8人，家境都不佳，來台讀書還利用夜間工讀賺錢，原本校外實習到8月還可領津貼，不料5月因疫情實習暫停，返校住宿無法工讀，也不能申請教育部與勞動部紓困金，坐困愁城。
「感謝企業幫忙！」洪久惠說，透過媒體報導，許多人昨天都到校關心這群孩子，孩子們也深深感受到台灣人的愛心與溫暖，救助金可應急就好、不須多，都會用在外籍生生活照顧，校方不做募款，也暫無其他物資、金錢需求，若有愛心意願，建議捐助其他弱勢團體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言