防Delta入侵！台中2市場攤商染疫發布快篩令明繼續決篩
台中今新增2確診，為同住北區美麗殿社區、在東區十甲旺市場麵攤工作的72歲男及其65歲同住女友，其中男子插管搶救列重症。由於二人感染源不明，市府為防堵Delta變異株入侵，火速設前進指揮所，2處快篩站並發布快篩令防堵，今天篩快篩1542人，均為陰性，由於人數眾多，明天持續快篩。
市府晚間說明，十甲旺市場共篩驗444人皆為陰性，危機暫時解除；美麗殿社區今晚加班篩檢至8時，累計篩驗1098人全數陰性，兩快篩站合計共篩驗1542人，均為陰性，明天上午9時持續快篩，全力圍堵疫情。
市府也呼籲，防疫仍不能鬆懈，請民眾配合「市場分流運動」，按身分證字號尾數到市場分流採買，鼓勵「少去多買、一次買足、買好就走」。
衛生局長曾梓展說，這2名確診原本同住北區的俾士麥社區，在今年5月底搬到對街的北區美麗殿社區居住，2人同在東區十甲旺市場麵攤工作。其中，72歲男子有有肺積水、高血壓及心血管病史，6月21日情加劇，幾乎在家休息，7月1日呼吸喘送急診，PCR確診，並發現他有動脈剝離、肺炎，插管搶救，住進加護病房。
曾梓展指出，65歲同住女友也確診，她從6月28日至7月1日都到麵攤工作，後因男友確診被匡列採檢確診。疫調發現，二人生活單純、沒有他縣市旅遊史，也未發現與其他高風險者接觸，市府也擔心Delta變異株風險，採檢送中央基因定序追查外，也高規格設前進指揮所快篩。
市府說明，經發局接獲衛生局疫調通報後，即刻要求東區十甲旺市場即日起停業3天並由環保局清消，陸續通知市場攤商、工作人員及鄰近居民快篩，共篩驗444人（含150個攤商、工作人員403人及附近居民41人），全部陰性，宣告快篩任務告一段落，並撤離指揮所。
市府指出，今天上午疫調得知2名確診個案於今年5月底，陸續從俾士麥金邸搬遷至對街的美麗殿社區，為防堵疫情擴散，美麗殿社區快篩站今日一早即展開快篩，由於人數較多，晚上持續加班篩驗至8時，共篩檢1098人全數陰性，明早將持續快篩，呼籲美麗殿社區與俾士麥金邸的住戶配合，一同防堵疫情擴散。
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