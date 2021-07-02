台南這所小學好特別 用畢業證書歡送老師

今天是休業式，學生明天開始放暑假，台南市港尾國小有3位老師榮調，另有2位代理教師約滿異動。原本計畫舉辦同仁聚餐，無奈疫情嚴峻，避免群聚，不得已取消，但想出另類歡送方式，由校長發給畢業證書以及祝福卡片，讓老師帶著滿滿的愛揮別。

畢業證書上寫著：「畢業證書，總務處學生林志民，於105-109學年度，在本校服務期間，品學兼優，修業期滿，成績及格，准予畢業，臺南市麻豆區港尾國民小學校長李啟 榮，中華民國110年7月31日」。

李啟榮今天拿著「老師的畢業證書」和「全校同仁事先寫好的祝福卡片」，逐一到教室或辦公室，比照畢業典禮流程，有模有樣的宣讀畢業證書，再頒發給老師。對於這突如其來的舉動，老師們覺得很驚喜，也很感動。

總務主任林志民說，因為家人都在高雄，考慮了很久，還是選擇調回家。他表示，在港尾國小服務了5年，心裡很不捨，很珍惜在這裡和大家一起共事的時光。

六年級導師姜修慧說，因緣際會來到港尾擔任代理教師，很喜歡這裡的一切。今年順利將畢業生送出校門，只是萬萬沒想到，離開前也可以領到屬於自己的畢業證書，又驚又喜，很感謝校長的用心。

李啟榮表示，因為家庭因素或個人生涯規畫，老師們榮調或異動，應給予最大的祝福。每回都為了送禮物而傷透腦筋，靈光一閃，如果送給老師們1張畢業證書，應該會很棒，希望大家都能永遠記得在港尾服務期間的點點滴滴。