疫苗到位接種年齡下修 台南推Line官方帳號登記制

台灣疫苗陸續到位，台南市政府因應疫苗施打年齡往下修正，將推出「台南打疫苗」Line官方帳號線上登記制，預定明天在北區、安南區進行系統壓力測試。

台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻說，市民不需加裝新的APP，只要在Line加入「台南打疫苗」帳號，依機器人對話指示輸入相關資訊，就完成疫苗接種登記作業，預估平均只需花費1分鐘，晚輩子女可直接幫長輩登記。這套系統具備「登記接種」、「登記查詢」和「登記修改／取消」等功能。

台南市政府開發的「台南打疫苗」Line官方帳號線上登記制，預定明天上午10時至晚上11時59分進行系統壓力測試，測試名額530人，提供給設籍北區及安平區75歲以上長者，以及65歲以上原住民自由參加，可挑選接種地點共有21處。

研考會指出，「台南打疫苗」選用Line為載體，除看重Line在台灣各年齡層有高滲透率和普及性，也希望透過Line聊天機器人每秒可回應2000則訊息的特性分流，避免網路主機負載過大而長時間當機。

另外，這次線上登記系統僅為民政通知的輔助工具，還屬測試階段，民眾不會因沒有登記就打不到疫苗，相關民政通知接種作業仍會照常進行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗陸續到位，市府這次測試選擇長輩人數相對較高的北區、相對較低的安平區，讓兩區對照測試結果更具參考價值，將以民眾操作是否直覺簡單及是否有效減輕第一線工作人員負擔等條件，讓整套登記系統最佳化。