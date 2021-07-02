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台南客製化暑假線上自主學習網 全台國中小都來學！

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市教育局推出1至9年級客製化的「暑假線上自主學習網」。圖／擷取畫面
台南市教育局推出1至9年級客製化的「暑假線上自主學習網」。圖／擷取畫面

明天暑假開始，台南市教育局推出1至9年級客製化的「暑假線上自主學習網」，內容包含由輔導團教師分年級分領域精選推薦的學習選單，低年級分8個領域科目、3至9年級有10個領域科目，全台親師生都可來學習。

教育局長鄭新輝表示，暑假從7月3日到8月31日，台南市教育局為因應7月底前學校暑期輔導和夏令營活動皆停辦的學生居家學習需求，在市長超前部署的指示下，6月上旬即著手規劃小一至國三學生的「暑假線上自主學習網」，由輔導團各領域專家教師「分年級、分領域」精選推薦值得該年級學生點閱觀看的客製化學習選單，陪伴學生在暑假期間有豐富的自主學習規畫。

已完成的公版直播教學影片，仍會放置在教育局的「線上自主學習網」供學生複習點閱；暑假期間針對各年級推薦的客製化學習選單，學生可由教育局建置的「暑假線上自主學習網」進入，依自己現有年級或升上去的年級點選後，針對想瀏覽的8至10個領域科目 (國語、數學、英語、社會、自然、科技、藝術、健體、議題、其他)，自主規畫每天的學習課表。

鄭新輝說，每個領域科目內，都有由專家教師特別為該年級學生精選40個以上的課程連結，各約10至15分鐘影片，學生依自己的學習步調，既可複習舊觀念，也能預習新的單元知識。

國語文領域召集人永康勝利國小校長張維文表示，以國小一年級新生為例，家長可協助幼兒園畢業生利用「暑假線上自主學習網」，點選標音符號與運用單元，透過數分鐘的影片讓孩子對注音符號的學習更有概念；2至5五年級學生，也能運用不同主題的學習影片，進行統整性的複習，增強自己的閱讀與寫作功力。

東原國中校長吳家增建議升國三的學生可以利用暑假，透過公版直播教學影片規劃各領域的複習課程，也可預習觀看9年級較具挑戰性的單元教學影片，如自然科電磁原理的基本概念與知識，提前準備明年的會考。網址：https://hlearning.tn.edu.tw/

自主學習 教育局 直播

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