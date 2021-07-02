地層下陷水中倒影房舍夢幻唯美 攝影達人美照吸睛驚豔

嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景，他說，「這裡真的很美，每天不同時間拍攝都有不同的景象！」

楊仁教說，這處東石鄉三塊厝房舍，位在西濱快速公路平面道路，40年前因嚴重地層下陷、海水倒灌，屋主被迫遷離，連魚塭也放棄養殖，經數十年風吹日曬雨淋，變成超浪漫的場域，用手機也可以拍出唯美夢幻畫面。

楊仁教表示，這裡的雲朵變化與水中倒影看了舒服！空曠又寧靜，這幾天常自己跑去拍攝，每天天空變化都不一樣！「水中屋」坐東朝西，為避免逆光影響拍照效果，建議拍攝中午1點以後拍照，下午3點拍照最佳，尤其黃昏在晚霞映照下，兼具浪漫故事性，守候再久拍攝也值得。