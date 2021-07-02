全台最大芒果產地台南楠西「愛文王」選拔 甜度超高

全台種植芒果面積最大的不是台南玉井，而是隔壁的楠西區面積高達2000公頃，楠西區公所今天舉辦愛文王比賽，有30位果農參選，由農友康英滄勇奪頭等獎，評審表示，今年參賽的整體水準很高，肉質細緻，甜度都在12度左右，若再後熟1、2天，應可超過15度。

楠西區公所表示，台南是全台灣生產芒果最多的縣市，又以楠西區的產地最廣，種植在山明水秀曾文溪畔的山坡地芒果，得天地精華，品質極佳，楠西辦愛文王芒果比賽可謂是實至名歸。今年優質芒果產量不多，大家都用搶的，但公所還是要舉辦芒果評選，目的是要讓更多人知道最優質芒果就是在楠西，也讓日本、韓國及國內各地的訂單能一直來。

評審由嘉義大學農業推廣中心主任林明瑩及台南農改場作物改良課長張錦興和改良場芒果專家助理研究員石佩玉3位擔任。這次選拔有30人參賽，都必須通過藥檢合格，給分標準包含外觀、風味與甜度等，果重要求單顆在475至525公克之間。

楠西區長李鴻裕表示，受疫情影響，今年台南國際芒果節的活動停辦，但楠西區公所仍舉行第2屆的愛文王比賽，邀請專家、學者擔任評審，透過特色選拔，行銷在地的知名產業，讓更多人知道楠西也有優質的愛文，協助推動內、外銷。