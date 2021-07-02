嘉義市夜市本周六日不會微解封 建設處：下周討論時程

嘉義市連續21天零確診，許多民眾關心夜市是否「微解封」？嘉義市府今與經濟部中部辦公室針對夜市「微解封」開會，會後建設處長田長沛表示，中央對夜市微解封管理草案尚未確認，另市府下周一將與各夜市自治單位研議防疫管制，因此明後天（本月3、4日）嘉義市夜市不會微解封。

嘉義市政府建設處表示，嘉義市主要夜市有文化路夜市、嘉樂福夜市與彌陀夜市，自三級警戒開始，夜市攤商暫停營業，市府了解攤商、業者生計壓力，但夜市攤商若微解封，人流管控、防疫管理都必須更嚴謹，尤其多街道相通的夜市、人流進出頻繁，必須做嚴謹規畫。

田長沛表示，目前疫情起伏不定，疫苗才剛開始施打，全國覆蓋率未達1成，社區防護力與人民集體免疫力都不夠，加上鄰近嘉義縣、台南市夜市均未解封，若嘉義市微解封，可能造成人流聚集嘉義市問題，對防疫有很大影響。

田長沛說明，今天下午經與濟部中部辦公室等單位開會，討論「夜市」和「傳統市場」管理措施指引，討論重點包括從業人員健康管理、人流管制、飲食管制、從業人員衛生及防護裝備、環境消毒、萬一出現確定病例之應變措施，以及裁罰規範等。

田長沛說，原預定中央提出夜市微解封管理草案，建設處會依中央標準，與地方三大夜市討論如何管理微調，但中央草案下周才能確認，市府已規劃周一與三大夜市管理單位開會，再決定夜市微解封時程。