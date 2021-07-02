嘉南療養院居家治療不因疫情中斷 診治更多身心病患

衛福部嘉南療養院推動偏遠地區精神醫療居家訪視，社區醫療團隊定期診視治療許多原不願就醫的病人。院方今天統計，疫情提升三級至今居家治療298人，人數較過去多近一成，團隊將持續提供服務。

社區精神科主任王禎邦表示，精神科居家治療指精神科醫師及精神科居家護理師到府訪視病人、提供醫療處置、支持性心理治療、衛教或社會資源轉介等服務。主要治療順從性不佳的病人，大都是需要打長效針、思覺失調症為主患者。

目前受疫情影響，除服用口服藥物的病人適時調整訪視頻率，對需要定期施打長效針劑病人持續不中斷治療，對家屬及個案來說，可大幅減少就醫的不便及免受舟車勞頓之苦。

王禎邦表示，社區團隊成員每日量測體溫、加強防疫措施教學，居家訪視前團隊電話詳細詢問個案及家屬接觸史、旅遊史等相關防疫細節，如服務個案家中有正在接受居家隔離或檢疫者，便依衛生局規範暫停服務。若確定要前往，醫師及護理師會完善個人防護裝備，包括配戴防護面罩、手套、口罩，隨時以酒精消毒等，確保個案、家屬及團隊成員安全。