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翁章梁宣布開放「籍不在但人住嘉義」民眾 登記打疫苗

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁中午在線上防疫快報宣布，明天開放「籍不在嘉義人住嘉義」民眾向村里長申請，登記接種疫苗。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁中午在線上防疫快報宣布，明天開放「籍不在嘉義人住嘉義」民眾向村里長申請，登記接種疫苗。記者魯永明／翻攝

嘉義縣連續17天零確診，莫德納疫苗民眾踴躍搶打，受疫苗數量限制，嘉縣原來僅開放72-74歲設籍的縣民接種，縣長翁章梁中午在線上防疫快報宣布，明天開放「籍不在嘉義人住嘉義」民眾向村里長申請，登記接種疫苗。

翁章梁說，為擴大服務民眾，只要實際居住嘉縣符合施打疫苗對象，可向居住地村里長報名，由村里長送交戶政事務所造冊，由戶政事務所送交衛生所後，等候衛生所通知施打。

翁章梁指出，原限制不開放非設籍嘉義縣民眾施打，是因莫德納疫苗詢問度高，外縣市開放線上預約後隨即爆滿，擔憂外縣市民眾湧入嘉縣施打，為避免移動風險，才做限制。

但從防疫角度來看，儘管戶籍非設在嘉縣，只要實際居住嘉縣，應由當地政府協助造冊施打，因此昨晚擬定流程，下午陸續通知村里長，明天開始提供服務，幫助更多有意願接種疫苗的民眾。

直播邀請大林慈濟醫院副院長賴俊良，說明讓人聞之色變的印度變種病毒，擴展非常快、造成重症疾病機會高，該如何因應？賴俊良說，入境普篩防守邊境；透過疫調迅速圍堵；接種疫苗，感染後降低轉為重症機率，不管那一種疫苗都有很好效果，可達九成以上的保護力；呼籲民眾，只要有疫苗就去施打，不用挑選疫苗，都能達到良好的效果。

嘉義縣長翁章梁中午在線上防疫快報宣布，明天開放「籍不在嘉義人住嘉義」民眾向村里長申請，登記接種疫苗。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁中午在線上防疫快報宣布，明天開放「籍不在嘉義人住嘉義」民眾向村里長申請，登記接種疫苗。記者魯永明／翻攝

莫德納疫苗 嘉義 衛生所

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