翁章梁宣布開放「籍不在但人住嘉義」民眾 登記打疫苗

嘉義縣連續17天零確診，莫德納疫苗民眾踴躍搶打，受疫苗數量限制，嘉縣原來僅開放72-74歲設籍的縣民接種，縣長翁章梁中午在線上防疫快報宣布，明天開放「籍不在嘉義人住嘉義」民眾向村里長申請，登記接種疫苗。

翁章梁說，為擴大服務民眾，只要實際居住嘉縣符合施打疫苗對象，可向居住地村里長報名，由村里長送交戶政事務所造冊，由戶政事務所送交衛生所後，等候衛生所通知施打。

翁章梁指出，原限制不開放非設籍嘉義縣民眾施打，是因莫德納疫苗詢問度高，外縣市開放線上預約後隨即爆滿，擔憂外縣市民眾湧入嘉縣施打，為避免移動風險，才做限制。

但從防疫角度來看，儘管戶籍非設在嘉縣，只要實際居住嘉縣，應由當地政府協助造冊施打，因此昨晚擬定流程，下午陸續通知村里長，明天開始提供服務，幫助更多有意願接種疫苗的民眾。