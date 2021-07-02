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雲林東南夜市微解封喊卡 待中央進一步指示

中央社 / 雲林縣2日電

雲林縣政府昨天宣布，西螺鎮東南夜市4日辦理首場微解封示範，對此，西螺鎮長鄭玲惠今天上午邀集西螺東南夜市主委陳重有召開緊急會議，暫緩微解封，待12日中央進一步指示。

雲林縣長張麗善昨天表示，4日將在西螺東南夜市做首場微解封示範，開放攤商分流進入做生意，消費民眾只能外帶並嚴禁邊走邊吃等8項防疫規範，並強調縣府已作好相關準備，會加強管制與防疫作為。

東南夜市微解封消息一出，西螺鎮民直喊「毋湯」，鄭玲惠昨天發新聞稿籲請縣府暫緩，今天找陳重有召開緊急會議。

會議上陳重有表示，攤商已經有一個多月的時間沒做生意，為維護生計大家壓力也很大，但依據目前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情情勢，有再跟攤商進行溝通，請大家暫時再忍耐一下。

陳重有允諾配合西螺鎮公所暫緩微解封，等待中央疫情指揮中心12日統一指示，再做打算。

鄭玲惠強調，現在仍處3級警戒，更是防堵Delta變種病毒的重要關鍵期，暫緩微解封才是明智之舉，好好保護攤商、消費者、在地居民，防堵疫情為重，感謝西螺東南夜市團結防疫，杜絕破口。

雲林縣府發新聞稿回應，同意西螺東南夜市辦理3級防疫降級前微解封示範營運，惟考量民眾防疫問題調整執行方式，改為不開放民眾參加及攤商不對外營業方式，由各鄉鎮市的夜市自治會及攤商參與觀摩，時間訂為4日上午9時。

夜市 疫情

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