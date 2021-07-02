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嘉義林管處試栽成功 鹽化土地可種綠竹筍

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義林管處今天表示，成功在嘉義東石沿海鹽化土地試驗栽植烏腳綠竹，已開始收成綠竹筍；鹽化農地種植烏腳綠竹，除增加農民生計，又可充當防風林，一舉數得。

林務局嘉義林區管理處表示，烏腳綠竹是台灣特產，生長迅速且可扦插繁殖，為海岸防風林的潛力樹種；去年6月選擇在嘉義縣東石鄉試驗栽植45株抗鹽烏腳綠竹，竹苗由原來70公分生長到2公尺高，已經可以開始收成綠竹筍，試驗成功。

嘉義林管處表示，綠竹筍單價高，未來可推廣在鹽化農種植，不僅增加農民收益，又可營造海岸防風林及提高生物多樣性，一舉數得。

嘉義林管處指出，抗鹽烏腳綠竹苗是中央研究院前研究員黃麗春與工業技術研究院合作培育，經1年種植研究發現，適合生長在偏微鹼性鹽化壤質砂土，栽植環境排水要好。後續將繼續測試竹子耐鹽容許程度。

試驗栽種烏腳綠竹剛滿1年，嘉義林管處說，還無法評估產量，未來有望推廣到嘉南沿海地區，讓農民栽植賺取「綠金」。

嘉義 農民 東石

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