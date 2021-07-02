周日不微解封了！ 雲林夜市將改開市演練

原定於本周日微解封的雲林西螺東南夜市，引起各方不同意見，幾個夜市管理會今天會見雲林縣長張麗善，就開市問題進一步協商後，縣府決定尊重夜市業者意見，把周日的微解封，改成開市之前的管理演練，好讓開市後，達到防疫與生計兼顧的夜市新型態。

包括西螺東南觀光夜市及幾位其他地區的夜市管委會人員，今天會見雲林縣長張麗善，並與縣府主管單位協商，就東南夜市是否微解封作為開市的示範點，再進行研商，由於近日是否開市引起網友與各方熱烈議論。

由於開不開市各方壓力都大，既要顧及業者生計，也擔心一旦防疫破口，讓一直做得很好的雲林防疫，功虧一籄，此責任重大，經一番討論，決定把周日的微解封示範，改成開市前的演練，縣府當天派員協助並邀集各地夜市管委會和業者前往觀摩，為未來開市的防疫，做好萬全準備。

演練內容將示範、實作如何進行攤商分流、拉開攤商的間格，入口處人流之管制，體溫量測、酒精消毒與配戴口罩的要求，同時也演練如何落實遊客只能外帶不能內用、嚴禁邊走邊吃等相關規定。