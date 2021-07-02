避免淤積陸化 七股潟湖疏濬逾120萬立方公尺

台南市七股區多潟湖，每年秋冬不僅吸引眾多黑面琵鷺棲息度冬，更兼滯洪防災功能，台南市政府疏濬清淤逾120萬立方公尺，避免潟湖淤積陸化，得以永續經營。

台南市政府水利局今天指出，七股潟湖是台灣第一大潟湖，位於台南市七股區西側，因曾文溪4次改道而形成當今的潟湖景觀，當地人稱為「內海仔」，具有觀光、養殖等效益。

七股潟湖每年秋冬吸引眾多黑面琵鷺度冬，更兼具滯洪防災功能，在颱風豪雨期間防止暴潮向內陸湧進，堪稱是大型天然滯洪池。

不過，七股潟湖因波浪及潮汐等自然力量影響，逐漸淤積變淺陸化，必須定期疏濬，維持通洪斷面排水通暢；台南市政府民國108年底開始辦理七股潟湖疏濬工程，109年5月開工，今年6月完工，疏濬土方逾20萬立方公尺，大幅提昇潟湖蓄洪容量及通洪排水功能。

水利局表示，七股潟湖主要匯流大寮、六成及劉厝等3條排水，台南縣市合併後，市府已疏濬逾120萬立方公尺，除延續潟湖壽命，也加強沙洲抵禦波浪效能，增加潟湖潮口處通水斷面，讓內水快速排放至外海，減少內水壅高機率，維持養殖漁民船隻通行功能，保障民眾生命財產安全。